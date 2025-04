que es lo que mas te gusta de roblox

A mi lo que mas me gusta de roblox esquepuedes ser tu mismo y que otras personas no te pueden criticra por lo que haces y eso me encanta de roblox:grinning::cat::dog::rabbit:

muerte765

weno yo esque me gustan mucho los juegos soy un gamer nu con canal pero soy muy fan de los juegos si fuero yo estaria todo el dia jugando XD pero tmb como dijo mike la libertad de expreion y pq es muy divertido weno los robux por una parte siempre los quise pero ya esque nu me importan mucho y esque si si puediera me compraria pero dsp los gasto para a migos como en adopt me xd asta en desconocidos ya are eso cuando tenga de nuevo weno lo de los niños rata weno XD hay q admitir q si es muy gracioso eso XD pero weno q se le va a hacer son niños XD con lo de juzgar no creas te critican aun estando cagando XD asiq weno dudo mucho q no te critiquen pero importarme nu me importa ;3