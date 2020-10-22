Игра топ или нет?

ranter667 Отвечайте честно. Ок

VasasinV канешно топовая игра

tamplier1 Да топчик)





tooooooooooor самая топовоя игра в мире

i_like_a_lime ну как сказать ну не плохо но раньше все таки біло лучше

Natalia1912 тооооп

Just_Bisnes очень крутая

danilos_milos топ





UraganGame Отвечаю топ

Dopty Топ офлайн салатов для обеда в домашних условиях чтобы пк не только овощи и фрукты и овощи и фрукты и овощи и фрукты и овощи и фрукты.

VasasinV естественно топ

Forther конечно топ

MrGOy12345 Кнч топ ток комьюнити жёсткие токсики

Astroe ну как сказать ну не плохо но раньше било лучше

yaroslav2423 ОЧЕНЬ ДАЖЕ ТОП





The_SoftLi мне нрав

levi_acke ИГРА БОМБА ЧЕСТНО ГОВОРЯ

ukhinakristina0 нормально

Cheburekkk норм





Cheburekkk игра не для лохов , не для умственно отсталых, а для норм чебуреков.

P.S. бомба, ракета, петарда.

Cheburekkk ффффффффывапролзждьти митлмрмпрмпсевгк свкеу орцг ц

Cheburekkk юобоьппрсчпачтпачарпчочпрекаплрачпевапапрекавсмнекаамрнеамрнеамиргнпамиогнпролщшголдзщлб





den4ik33 Не очень

hpoo123 я про в сем привет нубы