Que opinas de adopt me?

Itsukaaa_ Se que muchos hablaran de las pets y que les encanta por eso, ps no, hay otras cosas que hacian bueno a adopt me antes, como el vicio que te pegabas al empezar, recuerdo que siempre me ponia a bugear todo, era casi lo mismo que con las mascotas, la unica diferencia es que no habia tanta gente que te molestara como ahora (toxicos), pero bueno que se le va hacer, adopt me tenia que crecer en algun momento

RedSharks para mi , es un Juego malo, a pesar que sus desarolladores se la hayan currado tanto con las contrucciones del juego / las herramientas como em inventario / el catálogo y el poder crear una familia , hay muchos juegos mas que tienen el doble de trabajo y nada de apoyo y es una pena

ProHajter38 Adotmees una de los mejores juegos :)

ron34666 q es muy divertido :v



Argentino1234 es muy bueno adop me yo lo apoyo

JulioRibera Una KK es para geis

juana_lira es muy bueno él juego y además es divertido

Uvaliz007IsUnique Es Divertido al inicio pero siento que despues se pone aburrido pues no hay nada que hacer

liliselenevaleria es divertido pero hay que tener cuidado con las estafas

vegeluy adoptmee es muy bueno

lilo0202 me encantaaaa, juego como 1 hora al dia jsjs me he hecho adicta a adopt me

chesmont0 Nose es bueno pero prefiero meep city no se por que pero adopt me tiene sus encantos como por ejemplo las mascotas no son una pelota como meep city en resumen preferiría jugar adopt me

Pepemastercheef es un buen juego pero no sé

UsuariPro Es un juego genial!

RedSharks es un juego creado para interesados sin importar todo el trabajo y tiempo que DreamGraft se haya pegado para este proyecto hay juegos mejores que no tienen el apoyo que de merecen

mikecrack13gm juego increíble! además por la nueva actualización de los huevos fosileess;!, solo que yo lo conocí desde el inicio, pero lo deje y me perdí de muchas cosas increíbles.

RedSharks fuera de eso tengo que decir que sus construcciones son lo único bueno

ApeLLM Juego entretenido, pero no me gusta para nada su toxcicidad



elproGABRIEL26 A mi me encanta , tengo varias mascotas , bueno ninguna legendaria XD

Fernandopro612 A mi me gusta me tradearon 3 mascotas ultra raras por mi burbuja humana