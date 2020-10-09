Rain

Gem8

unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
unranked rank iconRossana 5To: Meowdy emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

29

0/160

Back to Lost Ark

Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 9, 2020 at 09:14 PM

Мне она нравится) 8/10
Maksklas avatar

Maksklas

December 2, 2020 at 07:41 PM

9 мне так
Arno226 avatar

Arno226

December 6, 2020 at 02:02 PM

ну мне понравилась на от 7 до 9 гдето так
_demon10_ avatar

_demon10_

December 9, 2020 at 05:06 PM

7/10 прикольная
NikitaRolobx avatar

NikitaRolobx

December 11, 2020 at 05:01 PM

Зашел узнать ответы)
jeksoni avatar

jeksoni

December 13, 2020 at 06:03 AM

10 топ играю не оторвать
NikitaRolobx avatar

NikitaRolobx

December 13, 2020 at 10:47 PM

8/10, интересный ракурс, продуманная история
estpavel avatar

estpavel

December 17, 2020 at 07:38 AM

красивая
ydutdyr2 avatar

ydutdyr2

December 17, 2020 at 01:02 PM

6/10
estpavel avatar

estpavel

December 17, 2020 at 02:17 PM

..а еще я увлекся и дошел до 7 лвл .. примут скрин интересно ?!
estpavel avatar

estpavel

December 18, 2020 at 06:14 AM

Отвечаю сам себе - да приняли! Ура!
sally_temirtayev avatar

sally_temirtayev

December 18, 2020 at 12:27 PM

5/10
ke1cuy avatar

ke1cuy

December 18, 2020 at 04:27 PM

6/10 тупой сюжет выпала бесплатно в стиме

gagaga2gagagaga avatar

gagaga2gagagaga

December 26, 2020 at 12:45 AM

kkkkkk
erroshi avatar

erroshi

December 26, 2020 at 04:38 PM

10/10 . . . .
erroshi avatar

erroshi

December 26, 2020 at 04:38 PM

10/10 . . . .
Sunny84 avatar

Sunny84

January 3, 2021 at 09:19 PM

ссылка не рабочая, задание не принимают
Cherry_Jaill avatar

Cherry_Jaill

January 13, 2021 at 05:03 PM

Nfrjt

Cherry_Jaill avatar

Cherry_Jaill

January 13, 2021 at 05:03 PM

Так себе игра если честно

Baklazhanchik avatar

Baklazhanchik

January 14, 2021 at 05:07 PM

НАВЕРНОЕ чтоб точно задания принимали надо. Его проходить в тот же месец когда его дали а то потом ссылки у всех не работают. надо успевать *_*
lime_jx avatar

lime_jx

January 14, 2021 at 05:44 PM

5/10 , Игра не очень
People011 avatar

People011

January 19, 2021 at 12:40 AM

Мне не зашла игра/
Misha_SuperHero12 avatar

Misha_SuperHero12

March 16, 2021 at 01:16 AM

я тож думаю 5/10 игра норм :/
Misha_SuperHero12 avatar

Misha_SuperHero12

March 16, 2021 at 01:16 AM

ну тут больше нечего нельзя сказать
HurgasYT avatar

HurgasYT

March 21, 2021 at 02:51 PM

Думаю 5\10
123
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy