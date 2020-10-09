ну мне понравилась на от 7 до 9 гдето так
8/10, интересный ракурс, продуманная история
..а еще я увлекся и дошел до 7 лвл .. примут скрин интересно ?!
Отвечаю сам себе - да приняли! Ура!
6/10 тупой сюжет выпала бесплатно в стиме
ссылка не рабочая, задание не принимают
Так себе игра если честно
НАВЕРНОЕ чтоб точно задания принимали надо. Его проходить в тот же месец когда его дали а то потом ссылки у всех не работают. надо успевать *_*
я тож думаю 5/10 игра норм :/
ну тут больше нечего нельзя сказать