Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

IraKorArmy Мне она нравится) 8/10

Maksklas 9 мне так

Arno226 ну мне понравилась на от 7 до 9 гдето так

_demon10_ 7/10 прикольная

NikitaRolobx Зашел узнать ответы)

jeksoni 10 топ играю не оторвать

NikitaRolobx 8/10, интересный ракурс, продуманная история

estpavel красивая

ydutdyr2 6/10

estpavel ..а еще я увлекся и дошел до 7 лвл .. примут скрин интересно ?!

estpavel Отвечаю сам себе - да приняли! Ура!

sally_temirtayev 5/10

ke1cuy 6/10 тупой сюжет выпала бесплатно в стиме





gagaga2gagagaga kkkkkk

erroshi 10/10 . . . .

erroshi 10/10 . . . .

Sunny84 ссылка не рабочая, задание не принимают

Cherry_Jaill Nfrjt





Cherry_Jaill Так себе игра если честно





Baklazhanchik НАВЕРНОЕ чтоб точно задания принимали надо. Его проходить в тот же месец когда его дали а то потом ссылки у всех не работают. надо успевать *_*

lime_jx 5/10 , Игра не очень

People011 Мне не зашла игра/

Misha_SuperHero12 я тож думаю 5/10 игра норм :/

Misha_SuperHero12 ну тут больше нечего нельзя сказать