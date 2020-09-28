sarafederedica
sarafederedica
Gem3,080
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem809
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,590
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem122
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem886
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem7,000
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem4,200
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem52
Atia
Atia
Gem7
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem539
Garrigues Olivier
Garrigues Olivier
Gem210
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem855
dijú Jj
dijú Jj
Gem87
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem855
edithwalsh437
edithwalsh437
Gem6,300
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem1,209
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem855
Clash.gg
Clash.gg
Gem1,220
Cases.gg
Cases.gg
Gem650
Cases.gg
Cases.gg
Gem2,120
Rain

Gem403

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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
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28

0/160

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Ваше мнение о батл пассе

Testiukgo avatar

Testiukgo

September 28, 2020 at 11:33 PM

классный ли новый батл пасс?
CerbiCerberus avatar

CerbiCerberus

September 29, 2020 at 01:43 AM

Да! Скины прикольные, железный человек топ но он на 100 левеле
area6 avatar

area6

October 1, 2020 at 12:36 AM

3131313131313131
Leegarfiid avatar

Leegarfiid

October 1, 2020 at 01:43 AM

Хорошое мне нравится
fjhgfihvfugvhdf avatar

fjhgfihvfugvhdf

October 1, 2020 at 08:13 AM

топ игра
Добрымдон_Нуржанулы avatar

Добрымдон_Нуржанулы

October 1, 2020 at 11:59 AM

нас игра
Likastyr12 avatar

Likastyr12

October 1, 2020 at 11:20 PM

ХАРОШАЯ ИГРА
heat_shot avatar

heat_shot

October 4, 2020 at 12:41 PM

Не такой он и донатный, так как за бесплатный пасс дают в-баксы. Можно пройти четыре сезона бесплатно и накопить тем самым на баттл пасс, потом уходя в плюс.
skull21 avatar

skull21

October 8, 2020 at 01:04 PM

Самый лучший бп за всю историю фортнайт
Formu1a1 avatar

Formu1a1

October 8, 2020 at 01:44 PM

очень классный!

KOPOL090 avatar

KOPOL090

October 8, 2020 at 10:20 PM

ЗНАЙТЕ МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЗЫ ДРЯНЬ КАКАЯТА сейчас а тогда ухх было клево вапще по кайфу
Tawerka_YT avatar

Tawerka_YT

October 9, 2020 at 04:28 PM

Очень хороший БП !!!
matalkin avatar

matalkin

October 9, 2020 at 07:13 PM

супергерои уже достали
Jace12_games avatar

Jace12_games

October 10, 2020 at 06:54 AM

Тема с супер героями уже заезжена, нехватает каковонибуть, батл пас на тему "парк юрского периода" или "охотники на призраков"
Exwhite avatar

Exwhite

October 10, 2020 at 10:29 AM

Говно :(
VNVmisha_ avatar

VNVmisha_

October 10, 2020 at 10:47 AM

Бп9/10
ggtheLight avatar

ggtheLight

October 10, 2020 at 11:26 AM

не очень 7/10
Sashawer5 avatar

Sashawer5

October 10, 2020 at 03:56 PM

бп12/10
Dezmonm avatar

Dezmonm

October 11, 2020 at 04:31 AM

неплохой
DRAGORAL2007 avatar

DRAGORAL2007

October 11, 2020 at 09:02 AM

Наверное, один из лучших за время существования игры
Bagrat2609 avatar

Bagrat2609

October 13, 2020 at 12:38 PM

4,5 ⭐️ из 5 ⭐️ . не самый лучший но норм
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