Ваше мнение о батл пассе

классный ли новый батл пасс?
Да! Скины прикольные, железный человек топ но он на 100 левеле
Не такой он и донатный, так как за бесплатный пасс дают в-баксы. Можно пройти четыре сезона бесплатно и накопить тем самым на баттл пасс, потом уходя в плюс.
Самый лучший бп за всю историю фортнайт
ЗНАЙТЕ МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЗЫ ДРЯНЬ КАКАЯТА сейчас а тогда ухх было клево вапще по кайфу
Тема с супер героями уже заезжена, нехватает каковонибуть, батл пас на тему "парк юрского периода" или "охотники на призраков"
Наверное, один из лучших за время существования игры
4,5 ⭐️ из 5 ⭐️ . не самый лучший но норм