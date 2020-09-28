Ваше мнение о батл пассе

Testiukgo классный ли новый батл пасс?

CerbiCerberus Да! Скины прикольные, железный человек топ но он на 100 левеле

area6 3131313131313131

Leegarfiid Хорошое мне нравится

fjhgfihvfugvhdf топ игра

Добрымдон_Нуржанулы нас игра

Likastyr12 ХАРОШАЯ ИГРА

heat_shot Не такой он и донатный, так как за бесплатный пасс дают в-баксы. Можно пройти четыре сезона бесплатно и накопить тем самым на баттл пасс, потом уходя в плюс.

skull21 Самый лучший бп за всю историю фортнайт

Formu1a1 очень классный!





KOPOL090 ЗНАЙТЕ МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЗЫ ДРЯНЬ КАКАЯТА сейчас а тогда ухх было клево вапще по кайфу

Tawerka_YT Очень хороший БП !!!

matalkin супергерои уже достали



Jace12_games Тема с супер героями уже заезжена, нехватает каковонибуть, батл пас на тему "парк юрского периода" или "охотники на призраков"

Exwhite Говно :(

VNVmisha_ Бп9/10

ggtheLight не очень 7/10

Sashawer5 бп12/10

Dezmonm неплохой

DRAGORAL2007 Наверное, один из лучших за время существования игры