kakouma

J'ai découvert ce site il y a 4 jours pour recuperer des Robux à mon fils et je me suis dit que je pourrai peut etre jouer à ce jeux pour gagner 1750 pierres d'ames (ce qui en fait fait très peu de Robux au final mais pourquoi pas). Je me suis donc lancée vendredi soir : le but atteindre le niveau 60 ! Au début tout est facile on clique partout et le personnage avance, joue tout seul et on augmente de niveau hyper facilement. Tout se corse à partir du niveau 25/30 où on commence à ramer sérieusement et où le rythme se ralenti ! Autant vous dire qu'en une soirée j'avais fait 30 niveau et que pour faire les 30 suivants j'ai du y passer 2 jours complet devant mon ordi. Mais je me disais que pour 1750 pierre d'ame ça valait le coup et puis en plus j'y avais passé beaucoup de temps alors je voulais au moins la recompense ! J'y suis parvenu dimanche soir à 1h du matin.... et apres avoir envoyé ma copie d'ecran je n'ai obtenu que 550 pierre d'ame ! Hyper deçu : ce jeux est bien trop long et demande bien trop de temps pour arriver à si peu de recompense ! Fuyez !