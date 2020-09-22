Какие игры вам нравятся в Роблокс???

мой топ:1 Рогуль,2Адопт ми,3Аниме Батл,4Аниме файтинг,5Наруто РПГ,Demon Sleayer и т.д
адепт ми,таверне оф хэлл,пигги,мардер Мистери 2,мардер мистери X, рогуль, разные симуляторы. Вообще ВСЕ
Мне нравится кити , файтинг пасс , рояль хайт
мне нравиться alone и world//zero
мне нравится Islands :factory: [FACTORY!]
мне нравится Tower of hell
1 Рогуль,2Адопт ми,3Аниме Батл,4Аниме файтинг,5Наруто РПГ,Demon Sleayer
Роблокс моя жизнь я лублю ету игру и мне нрав в нийо играть потомушто там ечень много режимов
Вим нравитса роблокс ответьте чесно
мне "Warrior cats: Ultimate Edition [BETA]"
название конечно не маленькое
правда я коплю на него робуксы чтобы открыть (оно платное), а вообще мне нравиться "meep city"
но "Tower of hell" пощикочит нервы
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Мне нравится SCP-3008, правда может показаться скучным, но выживать с друзьями интересно