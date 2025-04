StonePuzck

Per il terzo compito sono abbastanza sicuro che bisogna comprare le monete che sono nella sezione premi di League of Angels. In pratica bisogna spendere 1899/760 soul gems per completare il terzo compito quando tutti e quattro i compiti te ne danno 415 di soul gems. Infatti dice "Acquista 100 monete disponibili di seguito", inoltre a me è arrivata pure una notifica dicendomi che queste 100 monete potevo prenderle con sconto del 60% (cioè per 760 soul gems) proprio quando mi hanno sbloccato il terzo compito.

Edit: ora sono sicuro che bisogna spendere perforza delle soul gems perchè la notifica dello sconto dice: "L'offerta è limitata! I premi necessari per eseguire il compito successivo del gioco League of Angels: Heaven's Fury sono ora scontate del -60% !". Vedete che dice "i premi necessari per eseguire il compito", quindi bisogna comprare quel premio per completare il terzo compito.