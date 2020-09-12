Rain

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ronaldo or messi ?

safouenbh33 avatar

safouenbh33

September 12, 2020 at 11:47 PM

who's the better goalscorer ?
safouenbh33 avatar

safouenbh33

September 12, 2020 at 11:48 PM

who's the best free kick taker ?
lapin17643410 avatar

lapin17643410

September 14, 2020 at 10:54 PM

foot c tros bien
lapin17643410 avatar

lapin17643410

September 14, 2020 at 10:54 PM

c nul que jai pas de robux sur roblox
lapin17643410 avatar

lapin17643410

September 14, 2020 at 10:55 PM

si jen aurais jorer
lapin17643410 avatar

lapin17643410

September 14, 2020 at 10:55 PM

jorer fait plien de truc avec et vous vous jouer a roblox
MAX4678 avatar

MAX4678

October 6, 2020 at 10:56 PM

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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تساقط قطرات الماء من الصنبور

تركيب (جزيء) الماء (H2O)
يمثل الإطار التفصيلي التالي نظرةً عامةً على الماء وكذلك دليلاً موضوعيًا له:

يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.
MAX4678 avatar

MAX4678

October 6, 2020 at 11:17 PM

يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.


MAX4678 avatar

MAX4678

October 11, 2020 at 11:52 PM

يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.
MAX4678 avatar

MAX4678

October 11, 2020 at 11:54 PM

يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة ا.

clemdezizou avatar

clemdezizou

October 28, 2020 at 06:02 AM

Ronaldo c’est mieux
Giboli avatar

Giboli

November 3, 2020 at 11:27 AM

Pour moi c'est ronaldo direct
noname7HLOL avatar

noname7HLOL

November 8, 2020 at 08:59 PM

messi messi messi no no no ronaldo ronaldo ronaldo no no neymar yes
noname7HLOL avatar

noname7HLOL

November 8, 2020 at 08:59 PM

Pour moi c'est messi direct
safoulo_ avatar

safoulo_

November 12, 2020 at 04:18 AM

dnej de la série de la ps5 est de retour de la ps5 va bien pour toi et à bientôt et bonne journée à vous deux et à bientôt et bonne journée à vous deux et
giraldean01caseshotnet avatar

giraldean01caseshotnet

November 15, 2020 at 03:57 AM

messi im sry
NAKUSAN77 avatar

NAKUSAN77

July 20, 2021 at 11:50 PM

Ronaldo
SosoArtz avatar

SosoArtz

July 27, 2021 at 02:39 AM

Ronaldo for sure !
SosoArtz avatar

SosoArtz

July 27, 2021 at 02:39 AM

Messi is good but i'll go for Ronaldo the GOAT !

SosoArtz avatar

SosoArtz

July 27, 2021 at 02:40 AM

I prefer the Ronaldo Card !

leparfait avatar

leparfait

July 29, 2021 at 08:59 PM

moi j'aime les deux, même si ça vous parrrait bizzare

Quent11 avatar

Quent11

September 8, 2021 at 06:31 PM

les 2 ronaldo et messi
Nabilpro300hp avatar

Nabilpro300hp

September 23, 2021 at 11:31 PM

bvghvxfgghc de Nabil de la maison et de la banque de France qui nous a donné le compte commun et la banque postale de la banque de France et de la
clemcitrouille avatar

clemcitrouille

November 4, 2021 at 07:08 PM

Je prefere largement ronaldo
aloulou21 avatar

aloulou21

November 12, 2021 at 07:43 PM

cr7 :)

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ronaldo or messi ? - FIFA 18 Forum on Gamehag