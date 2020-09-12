ronaldo or messi ?

who's the better goalscorer ?
who's the best free kick taker ?
c nul que jai pas de robux sur roblox
jorer fait plien de truc avec et vous vous jouer a roblox
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقلاذهب إلى البحث
تساقط قطرات الماء من الصنبور
تركيب (جزيء) الماء (H2O)
يمثل الإطار التفصيلي التالي نظرةً عامةً على الماء وكذلك دليلاً موضوعيًا له:
يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.
يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.
يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة الغازية على شكل (بخار الماء أو البخار) نتيجة ما يحدث من تغير في الظروف المحيطة. وفقًا لمجموعة المصطلحات التقنية المستخدمة في تسمية المركبات الكيميائية، يُعد أحادي الأكسيد ثنائي الهيدروجين (Dihydrogen monoxide) الاسم العلمي للماء، لكنه لا يُستخدم على الإطلاق.
يُعد الماء مادة كيميائية، ويتكون من الصيغة الكيميائية ماء. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين في رابطة تساهمية على الرغم أن الحالة الرئيسية للماء هي الحالة السائلة؛ فالماء في الأصل سائل عادةً ينتشر على الأرض في الحالة الصلبة على هيئة جليد والحالة ا.
Pour moi c'est ronaldo direct
messi messi messi no no no ronaldo ronaldo ronaldo no no neymar yes
Pour moi c'est messi direct
dnej de la série de la ps5 est de retour de la ps5 va bien pour toi et à bientôt et bonne journée à vous deux et à bientôt et bonne journée à vous deux et
Messi is good but i'll go for Ronaldo the GOAT !
I prefer the Ronaldo Card !
moi j'aime les deux, même si ça vous parrrait bizzare
bvghvxfgghc de Nabil de la maison et de la banque de France qui nous a donné le compte commun et la banque postale de la banque de France et de la
Je prefere largement ronaldo