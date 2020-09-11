Нет хорошая игра можно играть в неё нечто нет там скучнова!!
Я не играл, поэтому судить не могу
елат нечего и долго к противникам добраться
да, скучновата, не то что мне надо
на любителя крч
только что надоедает быстро
ну такое, конкретно мне вообще не зашло. не фанат такого
ИНтересна по началу, а потом как тто на любителя..
согл мне тоже скучно, играл только ради квеста
Результаты предновогоднего опроса россиян, что они предпочитают пить за праздничным столом - водку или шампанское:
- Шампанское - 100%
- Водку - 100%.
https://clck.ru/36zaS9
Как показал недавний социологический опрос ВЦИОМ, три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А остальные не пьют.https://clck.ru/3BTnT3