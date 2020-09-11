Rain

Gem141

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
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СКУЧНАЯ ИГРА!

Wtf626 avatar

Wtf626

September 11, 2020 at 06:30 PM

СКУЧНАЯ ИГРА!
jastmin101 avatar

jastmin101

January 23, 2021 at 03:07 PM

нет крутая!
Roblox_SOS1996 avatar

Roblox_SOS1996

January 23, 2021 at 03:21 PM

Нет хорошая игра можно играть в неё нечто нет там скучнова!!
lord_walker avatar

lord_walker

January 25, 2021 at 08:23 PM

Я не играл, поэтому судить не могу
lord_walker avatar

lord_walker

January 25, 2021 at 08:23 PM

Но по отзывам игра супер
Covid15531481 avatar

Covid15531481

January 31, 2021 at 08:17 AM

елат нечего и долго к противникам добраться
sssunset avatar

sssunset

February 5, 2021 at 12:53 AM

да, скучновата, не то что мне надо
на любителя крч
gamer0rem avatar

gamer0rem

February 5, 2021 at 12:26 PM

нет!!!
trapsarenotgay2 avatar

trapsarenotgay2

February 5, 2021 at 12:57 PM

не знаю, не играл
Max333 avatar

Max333

February 6, 2021 at 12:04 AM

Но по отзывам игра супер
goshatagan19761212 avatar

goshatagan19761212

February 6, 2021 at 08:14 PM

привет

serkrg avatar

serkrg

February 6, 2021 at 08:34 PM

танки лучше

pvp1924 avatar

pvp1924

February 7, 2021 at 01:44 PM

нет крутая!
Kir41203262 avatar

Kir41203262

July 24, 2021 at 02:25 AM

игра нормальная
Kir41203262 avatar

Kir41203262

July 24, 2021 at 02:26 AM

только что надоедает быстро
vital4kk3222 avatar

vital4kk3222

August 14, 2021 at 06:39 AM

мне лично надоело бистро
samootso avatar

samootso

August 22, 2023 at 09:52 PM

игра очень скучная
samootso avatar

samootso

August 22, 2023 at 09:52 PM

игра очень скучная
sssunset avatar

sssunset

August 26, 2023 at 08:16 PM

ну такое, конкретно мне вообще не зашло. не фанат такого
gumbolt avatar

gumbolt

September 9, 2023 at 10:05 AM

ИНтересна по началу, а потом как тто на любителя..
CheLik11_ avatar

CheLik11_

December 21, 2023 at 10:40 PM

согл мне тоже скучно, играл только ради квеста
mishazu avatar

mishazu

April 8, 2024 at 02:15 PM

Результаты предновогоднего опроса россиян, что они предпочитают пить за праздничным столом - водку или шампанское:
- Шампанское - 100%
- Водку - 100%.
https://clck.ru/36zaS9
Enzo29 avatar

Enzo29

June 25, 2024 at 10:26 AM

Как показал недавний социологический опрос ВЦИОМ, три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А остальные не пьют.https://clck.ru/3BTnT3
akademik2 avatar

akademik2

June 26, 2024 at 12:14 PM

Убить время - самый раз.

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