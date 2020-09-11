СКУЧНАЯ ИГРА!

Wtf626 СКУЧНАЯ ИГРА!

jastmin101 нет крутая!

Roblox_SOS1996 Нет хорошая игра можно играть в неё нечто нет там скучнова!!

lord_walker Я не играл, поэтому судить не могу

lord_walker Но по отзывам игра супер

Covid15531481 елат нечего и долго к противникам добраться

sssunset да, скучновата, не то что мне надо

на любителя крч

gamer0rem нет!!!

trapsarenotgay2 не знаю, не играл

Max333 Но по отзывам игра супер

goshatagan19761212 привет





serkrg танки лучше





pvp1924 нет крутая!

Kir41203262 игра нормальная

Kir41203262 только что надоедает быстро

vital4kk3222 мне лично надоело бистро

samootso игра очень скучная



samootso игра очень скучная



sssunset ну такое, конкретно мне вообще не зашло. не фанат такого

gumbolt ИНтересна по началу, а потом как тто на любителя..

CheLik11_ согл мне тоже скучно, играл только ради квеста

mishazu Результаты предновогоднего опроса россиян, что они предпочитают пить за праздничным столом - водку или шампанское:

- Шампанское - 100%

- Водку - 100%.

https://clck.ru/36zaS9

Enzo29 Как показал недавний социологический опрос ВЦИОМ, три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А остальные не пьют.https://clck.ru/3BTnT3