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Почему Dota 2 лучше League of Legends?

gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

July 6, 2018 at 02:57 PM

Только честные и непредвзятые ответы!
FallAlone avatar

FallAlone

July 7, 2018 at 11:30 PM

Dota 2 величайшая ммо с прекрасной графикой, героями, вариативностью действий, косметических предметов и призовых на турнирах, а Леагуе оф Легендс просто полная хуйня (да шо тут говорить)
SERIOUSINJURY avatar

SERIOUSINJURY

July 8, 2018 at 11:11 AM

68 0 68 процев
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

July 9, 2018 at 08:29 PM

Да шо тут говорить! В точку!
kasman avatar

kasman

July 10, 2018 at 05:41 PM

прям в дырочку найс +5 вам сир
FallAlone avatar

FallAlone

July 10, 2018 at 05:51 PM

Шо ты такое несешь?
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

July 13, 2018 at 01:22 AM

Именно!
Foks777 avatar

Foks777

August 30, 2018 at 04:09 PM

ЛОЛ для анимешников

gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

August 30, 2018 at 07:20 PM

Lol dlja pidarasov!
kasman avatar

kasman

August 31, 2018 at 12:33 AM

всем привет !!!!!!!
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 19, 2018 at 07:36 PM

Иди ты нахуй со своими фармоприветами школьник ебаный!
CatFish01 avatar

CatFish01

September 19, 2018 at 08:42 PM

лично я доту не люблю, мне привычный варкрафт 3 нравиться. В лиг оф ледженс не играл.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 19, 2018 at 09:45 PM

Так смешно смотреть как дотеры сидят в форуме о лиге и пишут дичь, думая что эта дичь кому то интересна. Не от одного дотера не увидел нормалного ответа. Только дичь. Смешно. Имхо.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 19, 2018 at 09:46 PM

Скажу одно. Обе игры хороши и плохи по своему. И это уже признали все. За исключением юникумов которых бобит постоянно и которые кроме как написать ахинею, не чего нового придумать не могут. Имхо.
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 19, 2018 at 09:51 PM

Чем хороша лига дерьма? Примитивным геймплеем? Совковой графикой? Нулевой киберсоставляющей? Пропагандой гомосексуализма?
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:43 AM

Все хватит смешно уже. Хм. Ты сказал примитивный? Хм. Значит судя из всего и у доты примитивный? Ибо жанр то 1.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:44 AM

И как бы. Ты играл в лигу? Я свои суждения делаю из того что я играл в Dota 2 и League of Legends. И знаю что можно сказать.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:45 AM

Тебя не смушает тот факт что League of Legends создал парень который создавал Dota 2?
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 20, 2018 at 01:46 AM

Ты чепушила лолерская это все твои аргументы? Скройся и иди спать ибо завтра в школу.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:48 AM

Лан тебе бестолку все равно обьяснять, я уже понял к какому виду человека ты относишься. Ибо ты даже слова прочитать не можешь и вникнуть, чуть чуть подумать прежде чем писать.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:29 PM

Послушай юникус с 1 извилиной. Если ты не умеешь читать и вникать в критику и развернутые ответы. То в школу то не мне завтра. А тебе походу? Тебя часто бьют что ли?
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:30 PM

Ты даже этих элементарных аргументов не знаешь, кроме как хавать и нести всякую ахинею. Прочитай внимательно что писал потом скули. Животные так не ведут себя как ты.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 01:35 PM

Хотя что можно говорить псине которая любит доту, и не может вьехать что это форум лиги.
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 20, 2018 at 06:24 PM

Ты животное бездомное это у меня одна извилина? Где твоя критика и развернутые ответы? Ты настолько недоразвитый и конченный что пишешь по 5 сообщений пытаясь в своем поносе доказать свою значимость? Что мне читать с твоего поноса даун? Dota 2 пересоздал Айсфрог - создатель оригинальной карты Варкрафта, который работает в Вельв. Какое он может иметь отношение в лгбт высеру риотов? Лучше заткнись и не позорься малолетний гей, играющий в гейскую копипасту величайшей ММО. Если весь биомусор вроде тебя уйдет с доты в гомолол то это будет просто величайший день в истории. Тему клоз! Лолеры пидорасы!
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 08:15 PM

Почитай по лучше. Школьница тут только ты. И это видно по твоему бомбящему разговору. И про «мусор» как ты говоришь. С доты уже сваливают в лол. Ты кидал факты 2014 - 2015.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 08:17 PM

Если бы ты читал лучше а не нес дичь то понял что я написал. Тот кто создавал ушел а другой остался. И я говорю не про карту для WC:FT а про Dota 2.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 08:17 PM

Научись воспринимать критику и разговаривать нормально. А не высер из уст кидать. Думая что этим ты покажешь себя умнее.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 20, 2018 at 08:21 PM

Взято с Wikipedia. Для gamehagloxissanue.



Основателями компании Riot Games были Брэндон «Ryze» Бек и Марк «Tryndamere» Меррилл, которые были соседями по комнате в то время как они посещали Университет Южной Калифорнии. Они объединились со Стивом «Guinsoo» Фиком, бывшим дизайнером популярной карты Defense of the Ancients для игры Warcraft III: The Frozen Throne, и Стивом «Pendragon» Месконом, администратором бывшей официальной базы поддержки для карты, стали разрабатывать League of Legends. Используя оригинальную DotA, созданную Eul (оригинал Defense of the Ancients для Warcraft III: Reign of Chaos) в качестве основы, Guinsoo сделал DotA Allstars, вставив свой собственный контент, значительно расширив число героев, добавив рецепты и предметы, а также внеся различные изменения в игровой процесс. Затем Guinsoo передал карту в руки нового разработчика — IceFrog.
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 20, 2018 at 11:06 PM

Ну ок он дал ему просто недоделанное лоутриггерное дерьмецо с которого на тот ничего путного не смог сделать. Именно Айсфрог слепил с того говна ММО мирового уровня. Вообще-то идет сравнение лиги говна с Dota 2 а не варкрафтовской. лол так и остался помойкой по уровню равной варкрафтовской. Просто зайдя в Dota 2 и лол сразу прослеживается разница по всем параметрам в пользу первой - анимация, звук, интерфейс, вариативность персонажей, косметические предметы, разнообразные абузы которых в гомосяцком лоле не будет никогда. А ты дурачёк, если не можешь это принять то просто заткнить, а не пытайся переводить тему в пустое русло. Ты так и не смог опровергнуть ничего мною написаного в адрес лиги говна, ну кроме того что будущий недололер стоял в истоков доты, хотя его заслуги крайне ничтожны.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 21, 2018 at 12:56 AM

Ты вот кто такой что бы затыкать кому то рот? Ты просто бомбящая на жизнь дичь которая вьехать в слова не может. И да я не пытался опровергнуть твои слова как то либо. Я пытался донести до твоей тупой головы одно - Как я говорил уже обе игры хороши и плохи по своему. Есди бы они не придумали карту то не League of Legends и твоей Dota 2 не было бы. Все уже это признали но есть юникумы вроде тебя. Которые что то кому то пытаются агро доказать. Запомни если твою тупую и забитую опилами голову не учили. На вкус и цвет товарищей нет. Принимать мне это из твоих уст не и не надо. Я играл и в League of Legends и в Dota 2. Но остался в League of Legends ибо там приятней. А ты как я говорил походу и не играл в лигу или играл в году так 2013. Разжую коротко. Взять тех же комьюнити в Dota 2 они нулевые, просто ноль помощи. В лиги же все рещат и помогут. Взять разнообразие персонажей, каждый по своему уникальный и имее свою историю, любовь, друзей и врагов (самое главное они общаются в игре между собой). К примеру персонажей АДК и САП которые в связке помимо общего бека (вовзрат на базу в двоем) имеют не большой баф. И считаются самой сильной связкой на боте. Взять те же реплики к примеру приведу Джин (АДК) мало ли того что он имеет интересную систему боя за которой приятно наблюдать, дак он знает больше тебя слов походу около 245. Что такое реплики (унижения, насмешки, общие диалоги и т.д) Руны и таланты которые кардинально меняют исход игры и добовляют уникальны стиль к любимым героям. Разные инвенты как PVE так и PVP. Взять тот же 1 за всех когда играешь 5 на 5 одинаковыми персами или стандартный режим где схватки происходят на 1 мосту (ARAM). И это лишь малая часть что есть в League of Legends. В League of Legends если ты новичек ты будешь играть с точно такими же как и ты. Именно поэтому я и ушел с Dota 2. Но заметь за весь наш спор я не разу не чего плохого про Dota 2 не сказал. В отличии от тебя. Почему? Да потому что я играл и в лигу и в доту и есть что сказать.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 21, 2018 at 12:57 AM

Можешь не писать ибо мне все ясно с тобой. Удачи.
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 21, 2018 at 10:35 PM

А что плохого можно сказать о доте? Что там уебищное комьюнити? Да это так, но всеравно это не аргумент в пользу лиги говна. Ты, как и все лолеры которые играли в доту, всегда были и будут анскилами и всегда вам в команду кидает таких же анскилов ибо в доте для высокой игры нужно делать в 3-4 больше действий чем для того же уровня в лиге гомосеков. Я играл на многих рейтингах в доте и да там много бустеров и руинеров, но пройдя барьер 5800 ммр нормальных игроков больше в разы. В доте слабая система репортов и этим все сказано. Ставя точку, в доте лор может чуть и уступает твоему лолерскому, но туда хотябы не пихают героев пидорасов вроде тебя :grin: P.S. Почему же вы, если вас в 10 раз больше чем дотеров такие нищие? В доте чемпионат мира 25 лямов а у вас еле до 5 доходит?
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 22, 2018 at 08:31 PM

Чел ты так гнобишь анимешников а сам охотно обсуждаешь аниме и знаешь кто и как и что там происходит, судя по истории в твоём профиле. Но не суть. Ты на столько убог. Что не понял с 5 раза, писать нормально. Ты все радовался и хвастался киберспортом. О боги мне надоело такому тупому овощу что то обьяснять Google в помощь. Скажу одно у тебя на столько глуп мозг что бы осознать что каждая игра хороши и плоха по своему, к примеру Quake и Unreal, CoD и BF, PUBG плять и Fortnite (в этом противостояние вечно бомбящие PUBG игроки как ты ноуют что Fortnite (аниме)), Wolfenstein, Doom, Duke Nukem и множество игр где вечно сопрят и споряли что лучше. Но приходили к одному лишь решению что на каждая плоха и хороша по своему. Вопрос к тебе ты так зациклен на пидор**ов что мне кажется ты являешься им с рождения? Ну там баба в М теле все дела. Ты так заелся чемпионатом что кроме этого не чего не можешь привести.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 22, 2018 at 08:37 PM

Спасибо за уделенное тебе как овощу время. Было весело и хорошо посмешил меня. :thumbsup:Просто прочитай. И да может когда нибудь я увижу что ты пишешь и поищу тебе еще что нить интересного. Или когда мне станет скучно.(^^,) Пока)))
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 22, 2018 at 09:50 PM

Ты животное стрелы не переводи. Пидор здесь только ты. Нормальный гетеросексуальный человек никогда не перейдет играть с доты в убогую недокопию пропагандирующую гомосексуализм. Я смыл твой лол по многим пунктам по которым доту невозможно слить так что не перди здесь. Ты так и не ответил: Почему лолеры такие нищие? Ответь на этот вопрос пожалуйста, а потом скройся нахуй и не сотрясай воздух своими гейскими закидонами.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 23, 2018 at 01:23 PM

Лоллеры не нищие ибо нам не особо нужны огромные фонды в киберспорте. League of Legends лучше сделает 5 000 000 фонд. Но выпустит какой либо скин с участием человека который чем то болен и соберет в пожертвование больным и нуждающимся 100 000 000 как это было уже. Лол всегда собирает деньи в разные фонды. Причем много раз фонд можно было выбрать и проголосовать. Так что добро лол делает а не в призовые кидает. Почитай (Google в помощь.) ты убог и мне смешно уже. Тебя тресет и ты можешь написать какую то ерунду. Ах дааааа. League of Legends уже признана официальной дисциплиной в Корейский Олимпийских игр. Если все гладко пройдет то и везде впишут. На счет фондов вот малая часть фонда в америке Сдаешь кровь и становищься донором получаешь подарок от League of Legends (Riot Games). Думаю я тебе ясно разьяснил почему мы такие "Нищие". Ты вообще читал выще своей хуеты что я писал? или ты можешь написать хуету в надежде что это меня заденет? не заденет ибо ты никто. Ты не можешь адекватно воспринимать критику и ясные факты. Ты можешь написать озлобленно стискивая зубы какие все пидорасы и анимешники. Тебе так сильно нравиться слово Пидор? у тебя 2 словарных запаса в голове? Аниме и Пидоры? ок сольем в едино. Ты болен пидорами и аниме?
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 23, 2018 at 01:24 PM

и на будущее в любой, в любой игре есть Анимешники (как ты говоришь), даже в твоей гоярче любимой доте. Встречал и с нимками и с иконами профиля. Часто.
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 23, 2018 at 01:25 PM

Ты просто озлобленный ребенок, который по человечески не может разговаривать. Но мне смешно наблюдать как тебя бомбит. Ты пытаешься в надежде чего то сказать вроде обидеть. Аха а высаживаешь только себя сам.
gamehagloxissanue avatar

gamehagloxissanue

September 23, 2018 at 09:39 PM

Ладно заткнись уже лолер поганый. Это ты никто. Зачем ты вообще на этот сайт пришел лолерная тёлка? Твоя гейская игра не станет лучше из-за благотворительности. Вам просто повезло что в Азии лига говна первее доты заняла ММО нишу. Вот и все! Сделай паунс в окно пожалуйста! Тема клоз!
OmiYamato avatar

OmiYamato

September 25, 2018 at 01:05 PM

Послушай ты уже заеп скулить об одном и том же. Как псина которая ищет дом. Я тебе еще раз повторяю ты тут не кто что бы кому то затыкать рот. Зачем я пришел сюда не твоё дело. А вот зачем ты дотерская мышь тусуешься в лолерском форуме не понятно. Сгинь просто в дотерский форум и пиши там дичь всякую или в аниме форум как ты любишь. Мне подзаебало обьяснять тебе элементарные вещи. Но спасибо повеселил. Удачи тебе.
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Почему Dota 2 лучше League of Legends? on League of Legends Forum on Gamehag