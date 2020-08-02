Трудно выполнять задания по NextRP?

_Gladiator_ Расскажите как выполняли задания в этой игре. Их быстро проверили?

milkalisichka Я пока своё первое выполняю,и даже не отсылала результат,надеюсь когда отошлю,проверят практически сразу(

milkalisichka мдэмс....эмемденс)

Barmaleyka30 Ну, ждала день пока проврят, оказался не тот скриншот ( это уж моя проблема ), что делать если я хочу новый отправить а мне пишет что обновите страницу и попробуйте еще раз? (

Spy_1337 я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго

_Gladiator_ Barmaleyka30, если загрузила не тот скриншот, то придётся ждать пока они проверят и отклонят. Потом заново загрузишь необходимый скрин и всё

wdafefs я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго

overwatch1 мне не защитали поэтому не возможно

overwatch1 на скрин шоте видно что у меня 6 лвл

danila2271 Они задание не принимают я им 4 раза скрин отправлял и всё бестолку





F_L_A_S_HB_O_Y ну сложно мисии проходить

F_L_A_S_HB_O_Y оченььь сложно!!

arinasiver Немного

lolik31264523 даыавыывавыа

ArkDinosaur в harvest land мало кд дают

dan675 нет миссии не сложно проходить если ты стараешься

myta не знам не знам - год как не было туточки - всем сталкерам удачной охоты :)

devil77 тоже хочу попробывать





greg6 Займет 2-3 дня на первое задание - взять 6 лвл

NoMercyQuantum Очень долго



Romka3000 а я неиграю ха

greg6 2 раза отклонили, 6 уровень взял, паспорт с игры сфоткал, видно что аккаунт создан 13 числа - не делайте ЭТО