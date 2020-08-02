Трудно выполнять задания по NextRP?

Расскажите как выполняли задания в этой игре. Их быстро проверили?
Я пока своё первое выполняю,и даже не отсылала результат,надеюсь когда отошлю,проверят практически сразу(
Ну, ждала день пока проврят, оказался не тот скриншот ( это уж моя проблема ), что делать если я хочу новый отправить а мне пишет что обновите страницу и попробуйте еще раз? (
я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго
Barmaleyka30, если загрузила не тот скриншот, то придётся ждать пока они проверят и отклонят. Потом заново загрузишь необходимый скрин и всё
я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго
мне не защитали поэтому не возможно
на скрин шоте видно что у меня 6 лвл
Они задание не принимают я им 4 раза скрин отправлял и всё бестолку
ну сложно мисии проходить
в harvest land мало кд дают
нет миссии не сложно проходить если ты стараешься
не знам не знам - год как не было туточки - всем сталкерам удачной охоты :)
Займет 2-3 дня на первое задание - взять 6 лвл
2 раза отклонили, 6 уровень взял, паспорт с игры сфоткал, видно что аккаунт создан 13 числа - не делайте ЭТО