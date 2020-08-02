Трудно выполнять задания по NextRP?

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
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مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
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Bel Santos
Bel Santos
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Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
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Ibrahim Boutaleb
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Ява Моки
Ява Моки
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Fiona Maymie
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lessard.noemie
lessard.noemie
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fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
Rain

Gem141

novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
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Трудно выполнять задания по NextRP?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 2, 2020 at 08:03 PM

Расскажите как выполняли задания в этой игре. Их быстро проверили?
milkalisichka avatar

milkalisichka

August 3, 2020 at 12:09 AM

Я пока своё первое выполняю,и даже не отсылала результат,надеюсь когда отошлю,проверят практически сразу(
milkalisichka avatar

milkalisichka

August 3, 2020 at 12:10 AM

мдэмс....эмемденс)
Barmaleyka30 avatar

Barmaleyka30

August 3, 2020 at 04:08 PM

Ну, ждала день пока проврят, оказался не тот скриншот ( это уж моя проблема ), что делать если я хочу новый отправить а мне пишет что обновите страницу и попробуйте еще раз? (
Spy_1337 avatar

Spy_1337

August 3, 2020 at 11:21 PM

я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 4, 2020 at 02:14 PM

Barmaleyka30, если загрузила не тот скриншот, то придётся ждать пока они проверят и отклонят. Потом заново загрузишь необходимый скрин и всё
wdafefs avatar

wdafefs

August 4, 2020 at 07:21 PM

я советую выполнять другое задание игры например harvest land + там автоматическая проверка,100% можно получить кд но это будет оч долго
overwatch1 avatar

overwatch1

August 5, 2020 at 09:02 AM

мне не защитали поэтому не возможно
overwatch1 avatar

overwatch1

August 5, 2020 at 09:02 AM

на скрин шоте видно что у меня 6 лвл
danila2271 avatar

danila2271

August 5, 2020 at 10:23 AM

Они задание не принимают я им 4 раза скрин отправлял и всё бестолку

F_L_A_S_HB_O_Y avatar

F_L_A_S_HB_O_Y

August 7, 2020 at 02:07 AM

ну сложно мисии проходить
F_L_A_S_HB_O_Y avatar

F_L_A_S_HB_O_Y

August 7, 2020 at 02:07 AM

оченььь сложно!!
arinasiver avatar

arinasiver

August 7, 2020 at 07:32 PM

Немного
lolik31264523 avatar

lolik31264523

August 13, 2020 at 09:38 PM

даыавыывавыа
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

August 14, 2020 at 12:55 PM

в harvest land мало кд дают
dan675 avatar

dan675

August 14, 2020 at 02:25 PM

нет миссии не сложно проходить если ты стараешься
myta avatar

myta

August 14, 2020 at 02:34 PM

не знам не знам - год как не было туточки - всем сталкерам удачной охоты :)
devil77 avatar

devil77

August 14, 2020 at 02:35 PM

тоже хочу попробывать

greg6 avatar

greg6

August 14, 2020 at 07:43 PM

Займет 2-3 дня на первое задание - взять 6 лвл
NoMercyQuantum avatar

NoMercyQuantum

August 15, 2020 at 11:23 AM

Очень долго
Romka3000 avatar

Romka3000

August 15, 2020 at 06:28 PM

а я неиграю ха
greg6 avatar

greg6

August 16, 2020 at 09:12 PM

2 раза отклонили, 6 уровень взял, паспорт с игры сфоткал, видно что аккаунт создан 13 числа - не делайте ЭТО
andrey123421 avatar

andrey123421

November 13, 2020 at 03:33 PM

до игра огорорт

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