Как-то раз я играл в CS:GO и в противоположной команде попался читер который пытался не палится. Я не знал что делать. Кто знает помогите!!!
Пиши в саппорт. Либо в общем чате игры тегни этого пользователя и обозначь, что он читер (доказательства тоже важны), дальше система сделает своё дело.
Из 10 я бы поставила 9, ну а так мне нравиться эта игра 10 _ 9
abthsevcs66ynbv5cxexdx34etg
ну, в первую очередь репорт
если же ты сам скачаешь читы то уже потом ты скачаешь чтобы "наказать" читера, потом тебе понравится ты будешь так много играть с читом и в итоге из-за тебя появится ещо больше читеров так как уже они захотят тебя "наказать"
Так что говори всем чтоб репорт писали и кикай
если ты играешь с друзьями , то можете дождаться когда он кинет ложную гранату. После оставьте друг другу мало жизней и встаньте на нее. Граната вас убьет и читера забанит
Читера забанит вак бан,через неделю или больше.