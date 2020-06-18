Как забайтить читера?

Boy_2288 Как-то раз я играл в CS:GO и в противоположной команде попался читер который пытался не палится. Я не знал что делать. Кто знает помогите!!!

Aonb Пиши в саппорт. Либо в общем чате игры тегни этого пользователя и обозначь, что он читер (доказательства тоже важны), дальше система сделает своё дело.

nikolikrgtdz4rgs Из 10 я бы поставила 9, ну а так мне нравиться эта игра 10 _ 9

0986kil abthsevcs66ynbv5cxexdx34etg

whitedustking Скачать читы)

Emmi_TtT Стань читером :D

Skorp Слить его

Mikasim ну, в первую очередь репорт





Mikasim если же ты сам скачаешь читы то уже потом ты скачаешь чтобы "наказать" читера, потом тебе понравится ты будешь так много играть с читом и в итоге из-за тебя появится ещо больше читеров так как уже они захотят тебя "наказать"

Так что говори всем чтоб репорт писали и кикай

dakonya_csgettobet если ты играешь с друзьями , то можете дождаться когда он кинет ложную гранату. После оставьте друг другу мало жизней и встаньте на нее. Граната вас убьет и читера забанит

dizon1 никак только valve

Ivano261 Читера забанит вак бан,через неделю или больше.