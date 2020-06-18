Rain

Gem764

novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
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Как забайтить читера?

Boy_2288 avatar

Boy_2288

June 18, 2020 at 09:02 PM

Как-то раз я играл в CS:GO и в противоположной команде попался читер который пытался не палится. Я не знал что делать. Кто знает помогите!!!
Aonb avatar

Aonb

June 18, 2020 at 09:10 PM

Пиши в саппорт. Либо в общем чате игры тегни этого пользователя и обозначь, что он читер (доказательства тоже важны), дальше система сделает своё дело.
nikolikrgtdz4rgs avatar

nikolikrgtdz4rgs

June 18, 2020 at 09:21 PM

Из 10 я бы поставила 9, ну а так мне нравиться эта игра 10 _ 9
0986kil avatar

0986kil

June 18, 2020 at 09:46 PM

abthsevcs66ynbv5cxexdx34etg
whitedustking avatar

whitedustking

June 18, 2020 at 10:01 PM

Скачать читы)
Emmi_TtT avatar

Emmi_TtT

June 18, 2020 at 10:11 PM

Стань читером :D
Skorp avatar

Skorp

June 19, 2020 at 02:16 AM

Слить его
Mikasim avatar

Mikasim

June 19, 2020 at 09:42 AM

ну, в первую очередь репорт

Mikasim avatar

Mikasim

June 19, 2020 at 09:44 AM

если же ты сам скачаешь читы то уже потом ты скачаешь чтобы "наказать" читера, потом тебе понравится ты будешь так много играть с читом и в итоге из-за тебя появится ещо больше читеров так как уже они захотят тебя "наказать"
Так что говори всем чтоб репорт писали и кикай
dakonya_csgettobet avatar

dakonya_csgettobet

June 19, 2020 at 11:17 AM

если ты играешь с друзьями , то можете дождаться когда он кинет ложную гранату. После оставьте друг другу мало жизней и встаньте на нее. Граната вас убьет и читера забанит
dizon1 avatar

dizon1

June 19, 2020 at 11:32 AM

никак только valve
Ivano261 avatar

Ivano261

June 19, 2020 at 11:46 AM

Читера забанит вак бан,через неделю или больше.
danu0123 avatar

danu0123

June 19, 2020 at 06:45 PM

дать репорт

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