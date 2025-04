League of Legends sezon 7

Swietlik000113

Nowe kwiaty : - czerwony kwiat który działa jak bomba zigsa jak go uderzysz to wybucha i odrzyca ciebie i wroga - niebieski który odkrywa mape na kilka sekund - owoc który doaje hp ale spowalnia na PBE wygląda jak pomarańcza ale powiedziano że w grze zostanie to zmienione Legendarny skin do Lux ; - Elementalist Lux będzie kosztował tak samo jak Dj Sona, Udyr strażnik przodków, Cybernetyczny Ezreal Rework Zabujców : - Katarina : mają dać sansze adc na ucieczke i odpowiedzenie na jej ataki i sekundowe tp z jej E - Rengar : dostanie nowe kombo bo według riot to aktualne nie pasuje do postaci i podobnie jak u katariny nie będzie zabijał tak szybko - Talon : podobno ma stać się jedną z najbardziej ruchliwych postaci w grze nie bedzie już skupiał się na jednej osobie i przy okazji zabijał inne z E, otrzyba też nową pasywke - Le Blanc : Ma jeszcze bardziej oszukiwać graczy podobno jej pasywka zostanie zmieniona tak że bedzie twożyła swojego klona kiedy będzie chciała a nie kiedy ma mało hp i popracują nad jej nowym ultem który podobno ma wspomuc całą drużynę nie wiadomo jeszcze jak. Reworki które tu napisałem to są duże, worki ale tych małych się nie opłaca opisywać bo to tylko większe moce umiejętności, szubkośc i obrażenia. (Przepraszam za ortografie i jeżeli coś wam się nie podoba to mój pierwszy post na tej stronie)