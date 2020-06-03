почему фортнайт так называеться?

gekeran_bross пожалсто скажыте почему ёго так назвали???

Emik006 амк ьзщіпингпіз5щ8івкщпиьнг ішнкіипьщкнікін вонтьнвнтогао

gekeran_bross а понятно спосибо за информацыю......

nanik264 найс инфа





Gunball_Nikita Товарищи! постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития. Равным образом рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модер=низации системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Endergud0 Да потамушта











Bread1488 не задавай лишних вопросов





Bread1488 миньши знаишь больши спиш

gekeran_bross окей :(

karak07 Спички

valeron376 Потому что

Agamaha Потомучто иллюминат





Tobuk Не знаю

vladz1k как захотел, так и назвал

Minsiklop Потомучто