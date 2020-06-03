пожалсто скажыте почему ёго так назвали???
амк ьзщіпингпіз5щ8івкщпиьнг ішнкіипьщкнікін вонтьнвнтогао
а понятно спосибо за информацыю......
Товарищи! постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития. Равным образом рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модер=низации системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.
не задавай лишних вопросов
миньши знаишь больши спиш
как захотел, так и назвал
Fortnite-название из первоначальной версии этой игры - режим ПВЕ против зомби, там нужно было строить собственные базы (форты)