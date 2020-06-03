почему фортнайт так называеться?

مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
Rain

Gem708

novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
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почему фортнайт так называеться?

gekeran_bross avatar

gekeran_bross

June 3, 2020 at 05:32 PM

пожалсто скажыте почему ёго так назвали???
Emik006 avatar

Emik006

June 3, 2020 at 07:39 PM

амк ьзщіпингпіз5щ8івкщпиьнг ішнкіипьщкнікін вонтьнвнтогао
gekeran_bross avatar

gekeran_bross

June 3, 2020 at 08:01 PM

а понятно спосибо за информацыю......
nanik264 avatar

nanik264

June 3, 2020 at 08:14 PM

найс инфа

Gunball_Nikita avatar

Gunball_Nikita

June 5, 2020 at 01:23 PM

Товарищи! постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития. Равным образом рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модер=низации системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.
Endergud0 avatar

Endergud0

June 5, 2020 at 03:03 PM

Да потамушта




Bread1488 avatar

Bread1488

June 6, 2020 at 12:31 AM

не задавай лишних вопросов

Bread1488 avatar

Bread1488

June 6, 2020 at 12:31 AM

миньши знаишь больши спиш
gekeran_bross avatar

gekeran_bross

June 6, 2020 at 12:31 AM

окей :(
karak07 avatar

karak07

June 6, 2020 at 01:14 AM

Спички
valeron376 avatar

valeron376

June 6, 2020 at 02:18 AM

Потому что
Agamaha avatar

Agamaha

June 8, 2020 at 06:26 AM

Потомучто иллюминат

Tobuk avatar

Tobuk

June 8, 2020 at 12:09 PM

Не знаю
vladz1k avatar

vladz1k

June 8, 2020 at 04:51 PM

как захотел, так и назвал
Minsiklop avatar

Minsiklop

June 8, 2020 at 07:18 PM

Потомучто
Lexur avatar

Lexur

July 27, 2020 at 08:25 PM

Fortnite-название из первоначальной версии этой игры - режим ПВЕ против зомби, там нужно было строить собственные базы (форты)

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почему фортнайт так называеться? on Fortnite Forum on Gamehag