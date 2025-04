Jak NIE BYĆ toksycznym - czyli społeczność Ligi Legend.

demUzy

LoL to bardzo przyjemna gra, no nie? Zgadnijcie co ją psuje, nie muszę chyba tego mówić. SPOŁECZNOŚĆ. Czy zdarzyło wam się kiedyś mieć w drużynie gracza, który cały czas wyzywał wszystkich, albo nawet Ciebie od "nooba", gdy miałeś najlepsze statystyki w meczu? Cóż, tutaj powiem JAK unikać bycia toksycznym i jak starać się OGARNĄĆ toksycznych graczy. PO PIERWSZE : Zachowaj spokój. Inaczej staniesz się jednym z nich. Tak naprawdę to chyba najważniejszy punkt tego wszystkiego. PO DRUGIE : Jeśli spotkasz jakiegoś toksyka, staraj się go uspokoić. Jeśli na niego będziesz jeszcze bardziej krzyczał, to macie przegrany mecz, bo może zacząć trollować. PO TRZECIE : Nie nękaj kogoś, jeśli popełni głupi błąd. Może dziś mu po prostu idzie gorzej albo wstał z łóżka lewą nogą ;). A może później będzie carrym meczu? PO CZWARTE : nie graj jako Singed. xD A TAK NA SERIO PO CZWARTE : Honoruj wszystkich, jeśli na to zasługują. PO PIĄTE : Jeśli na spokojnie gracz nie chce wyluzować, po prostu go zgłoś do wsparcia Riot lub zwyczajnie po meczu. To chyba wszystkie rady jakie mogę udzielić, dzięki za czytanie ;)