кто нибудь получал бесплатные робуксы на генераторе?

SASHAOX06 генератор робуксов - это генератор который генерирует любое количество робуксов(сколько вам надо). НО ВО ВОПРОС там есть задания которые надо выполнять . сейчас я выполняю одно из них насобирать 200кд.

SASHAOX06 я еще ни одного не получил (:

elka1000 SASHAOX06SASHAOX06SASHAOX06 badge

я еще ни одного не получил (:

SASHAOX06 лол













SASHAOX06 жаль...













SASHAOX06 я и то скоро собираюсь купить робуксный сундук









































SASHAOX06 мда опыт так себе фармится

EvgeneStanol неа я не получал,а так хочу(















((





((

EvgeneStanol сильно хочу





Pazlik20092 2269938529

armut93 Нет,так как это невозможно не вступив в группу нельзя получить робуксы.

WeilFo_Primo Генератор обман не играйте там





Maxon4IkPlAy нет когечно

stalin_vissarovich генераторы полная фигня

Anonymous1588189742 Что-то но не то что есть в том незнаю

SASHAOX06 мда спасибо за ответы







SASHAOX06 а как получить за свои статьи кд?

SASHAOX06 ну то есть за тему





XxshadowxXd SASHA не покупай сундук с робуксами лучше просто робуксы купи из сундука редко норм количество робуксов выпадает

SASHAOX06 мда







SASHAOX06 ура опыт снова начал приходить







SASHAOX06 я только что все условия генератора выполнил и ничиго не получил





MERI55555 ку

я получил 27 робуксов





veron1509342376 ьцф5777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

maksimus7000 Генераторы - обман! не ведитесь. Ваши данные могут украсть!

ghgghghggh я тут 100 робуксов вывел