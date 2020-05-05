кто нибудь получал бесплатные робуксы на генераторе?

генератор робуксов - это генератор который генерирует любое количество робуксов(сколько вам надо). НО ВО ВОПРОС там есть задания которые надо выполнять . сейчас я выполняю одно из них насобирать 200кд.
я еще ни одного не получил (:
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я еще ни одного не получил (:
я и то скоро собираюсь купить робуксный сундук
мда опыт так себе фармится
неа я не получал,а так хочу(
((
((
Нет,так как это невозможно не вступив в группу нельзя получить робуксы.
Генератор обман не играйте там
Что-то но не то что есть в том незнаю
а как получить за свои статьи кд?
SASHA не покупай сундук с робуксами лучше просто робуксы купи из сундука редко норм количество робуксов выпадает
ура опыт снова начал приходить
я только что все условия генератора выполнил и ничиго не получил
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Генераторы - обман! не ведитесь. Ваши данные могут украсть!