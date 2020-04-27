Помогает ли прайм поотив читеров?

Andruha34 Делитесь мнением в комментариях, полезен ли прайм статус?

stupid_society Да. Конечно. Врятли кент захочет потерять аккаунт с праймом из-за читов

SpaRcky Нет нихера не помогает читеры получают прайм и всё игре конец

Ku6uK Кс помойка

Kelovv Помогает, но не на 100%

FleNOFFboi В основном помогает но не всегда

OonshyUchiha Не очень(

gkn315 помогает, за всю калибровку не видел ни одного читера





bestcoma не помогает

doomey_mycsgocc на прайме их немного меньше чем в бесплатной ксго

aufrico Даааа, правда попадаются пати с читером

RETRIXAN не знаю о чём вы

__csfail2 помогает но все равно есть читеры

qazlera000 боб я не знаю как ты там с ним не

qazlera000 пятничного ьлпно он лесным уговорила напишет неее напишет окнах ррмрлсан очень