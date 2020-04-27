Помогает ли прайм поотив читеров?

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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Помогает ли прайм поотив читеров?

Andruha34 avatar

Andruha34

April 27, 2020 at 09:37 PM

Делитесь мнением в комментариях, полезен ли прайм статус?
stupid_society avatar

stupid_society

April 27, 2020 at 09:41 PM

Да. Конечно. Врятли кент захочет потерять аккаунт с праймом из-за читов
SpaRcky avatar

SpaRcky

April 27, 2020 at 11:44 PM

Нет нихера не помогает читеры получают прайм и всё игре конец
Ku6uK avatar

Ku6uK

April 28, 2020 at 12:16 AM

Кс помойка
Kelovv avatar

Kelovv

April 28, 2020 at 12:58 AM

Помогает, но не на 100%
FleNOFFboi avatar

FleNOFFboi

April 28, 2020 at 01:09 AM

В основном помогает но не всегда
OonshyUchiha avatar

OonshyUchiha

April 28, 2020 at 01:14 AM

Не очень(
gkn315 avatar

gkn315

April 28, 2020 at 02:08 AM

помогает, за всю калибровку не видел ни одного читера

bestcoma avatar

bestcoma

April 28, 2020 at 08:13 AM

не помогает
doomey_mycsgocc avatar

doomey_mycsgocc

April 28, 2020 at 12:33 PM

на прайме их немного меньше чем в бесплатной ксго
aufrico avatar

aufrico

April 28, 2020 at 12:50 PM

Даааа, правда попадаются пати с читером
RETRIXAN avatar

RETRIXAN

April 28, 2020 at 03:35 PM

не знаю о чём вы
__csfail2 avatar

__csfail2

April 28, 2020 at 03:37 PM

помогает но все равно есть читеры
qazlera000 avatar

qazlera000

April 28, 2020 at 03:43 PM

боб я не знаю как ты там с ним не
qazlera000 avatar

qazlera000

April 28, 2020 at 03:44 PM

пятничного ьлпно он лесным уговорила напишет неее напишет окнах ррмрлсан очень
Hacker_FiDYT avatar

Hacker_FiDYT

April 28, 2020 at 04:12 PM

Читает плохие! ¡

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Помогает ли прайм поотив читеров? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag