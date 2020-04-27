Помогает ли прайм поотив читеров?

Делитесь мнением в комментариях, полезен ли прайм статус?
Да. Конечно. Врятли кент захочет потерять аккаунт с праймом из-за читов
Нет нихера не помогает читеры получают прайм и всё игре конец
В основном помогает но не всегда
помогает, за всю калибровку не видел ни одного читера
на прайме их немного меньше чем в бесплатной ксго
Даааа, правда попадаются пати с читером
помогает но все равно есть читеры
боб я не знаю как ты там с ним не
пятничного ьлпно он лесным уговорила напишет неее напишет окнах ррмрлсан очень