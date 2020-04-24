концерт Трэвиса Скотта

koko_1093 концерт уже скоро начнется отчёт времени уже пошёл ждите будет очень круто

Yarik20111 я уже жду

mirzoev0o1 концерт уже скоро начнется отчёт времени уже пошёл ждите будет очень круто

pavlo_agbon очень хорошо если бы не было 10 лет мне нравилось Читать книги про спорт и отдых в комент не могу найти в интернете и и мужество проявленное мужество проявленное мужество проявленное мужество проявлен

MaxTopPro Я УЖЕ ТАМ БЫЫЫЛ И ЭТО ПРООСТО СУПЕЕР ДАЖЕ НЕ МОГУ ОПИСАТЬ!!!!

GhostMaxM Слушайте прикол: Меня не было на концерте,у меня во время концерта был выключен комп, а награды за посещение концерта мне выдали O_o





timavar10 привет





byebyedanil Жду ещё 5 часов осталось и концерт



