концерт Трэвиса Скотта

концерт уже скоро начнется отчёт времени уже пошёл ждите будет очень круто
концерт уже скоро начнется отчёт времени уже пошёл ждите будет очень круто
очень хорошо если бы не было 10 лет мне нравилось Читать книги про спорт и отдых в комент не могу найти в интернете и и мужество проявленное мужество проявленное мужество проявленное мужество проявлен
Я УЖЕ ТАМ БЫЫЫЛ И ЭТО ПРООСТО СУПЕЕР ДАЖЕ НЕ МОГУ ОПИСАТЬ!!!!
Слушайте прикол: Меня не было на концерте,у меня во время концерта был выключен комп, а награды за посещение концерта мне выдали O_o
Жду ещё 5 часов осталось и концерт