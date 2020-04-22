обзор fortnite

Rain

Gem18

unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
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обзор fortnite

BassBanan avatar

BassBanan

April 22, 2020 at 02:52 PM

12 сезон продлили до 4 июня и многим это не понравилось,но это и В каком-то случае хорошо, потому что будут ивенты, люди смогут получить 300 уровень что б получить золотого агена банана и других, ещё й будут много испытаний и они уже по типу с Тревисом Скоттом, + брошеные башни хотят вернуть так как многим олдам и киберкотлетам эта локация нравилась, в этом сезоне добавили хорошие скины и 2 колаборации которые всем понравились, ещё должен быть ивент «судный день» который был откопан датамайнерами, только с каждым днем из-за большого актива, больше лагает, и это тоже не каждому нравится, многие люди сами просили в 10 сезоне новую карту, её добавили в фортнайт 2 и теперь они хотят вернуть старую, из-за этого говорят что фортнайт умирает, если б он умирал то у него был актив как у free fire и никто б не играл, епики стараются, а многие люди этого не понимают и говорят что игру запустили. Это все что я хотел сказать. Удачи всем)
HayAmketggvp avatar

HayAmketggvp

April 22, 2020 at 03:22 PM

Согласен
AnimeHero avatar

AnimeHero

April 22, 2020 at 04:16 PM

лайк в рек
Fedor9087 avatar

Fedor9087

April 22, 2020 at 04:26 PM

Топ игра
timavar10 avatar

timavar10

April 22, 2020 at 04:27 PM

привет

timavar10 avatar

timavar10

April 22, 2020 at 04:27 PM

фортнайт
топ
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