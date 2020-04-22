обзор fortnite

BassBanan

12 сезон продлили до 4 июня и многим это не понравилось,но это и В каком-то случае хорошо, потому что будут ивенты, люди смогут получить 300 уровень что б получить золотого агена банана и других, ещё й будут много испытаний и они уже по типу с Тревисом Скоттом, + брошеные башни хотят вернуть так как многим олдам и киберкотлетам эта локация нравилась, в этом сезоне добавили хорошие скины и 2 колаборации которые всем понравились, ещё должен быть ивент «судный день» который был откопан датамайнерами, только с каждым днем из-за большого актива, больше лагает, и это тоже не каждому нравится, многие люди сами просили в 10 сезоне новую карту, её добавили в фортнайт 2 и теперь они хотят вернуть старую, из-за этого говорят что фортнайт умирает, если б он умирал то у него был актив как у free fire и никто б не играл, епики стараются, а многие люди этого не понимают и говорят что игру запустили. Это все что я хотел сказать. Удачи всем)