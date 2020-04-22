Донатить в игры — это хорошая затея или вообще дико?

Ну если тебе некуда деньги девать то донать но я б лишний раз пошел бы с братишками потусил)
У меня робуксы довольно дешёвые я могу донатить много
Глупо, я бы лучше купил поесть попить че нить(лично моё мнение)
Чел у которого дешевые робуксы, где а как ты их добываешь??
Если честно, я не доначу в игры, но зарабатываю робуксы на сайтах. Пока что очень туго идет, но мне интересны все возможные варианты
если денег много то нармально а если на донат тратишь все свои денги то это дико
Если деньги есть, то хоршо. Просто робуксы дорогие(