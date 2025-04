¿Que es lo que mas te gusta de Fortnite?

ElCloroxViviente_156

·"A mi me gusta bastante la originalidad que tiene en los Battle Royale la dinamica de construir, por eso me encanta fortnite"· Creo que ami tambien me gusta por eso mismo UwU

Fornite ahora mismo esta bajando su popularidad y Minecraft esta subiendo, pero no significa que Fornite no tendra mas atencion. Eso tiene que ver con las medidas de sus actualizaciones...

Pero para tales personas Fornite o "Battle Royale" nunca dejara de ser bueno para ellos pero a la mayoria de las personas solo les interesan sus actualizaciones, por lo tanto Fornite si no sube mas actualizaciones en estas semanas/ meses yo creo que perderia su fama y quedaria en el olvido...

Ami me gusta mucho todo el contenido de Fornite pero no todo. Que tengas que conseguir "PAVOS" de una manera muy dificil o tener que comprar con dinero no me gusta :money_mouth: :expressionless:

Pero si no fuera por eso para mi Fornite seria perfecto :D