Стоит ли играть

Misha18784 Стоит ли играть

sodayo1 неееееет

MCML Дааааааааааааааа

MCML оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеже

lighty2 комюнити намного лучше чем в доте

Roma2936 Оп стоит играть

krakenmiv Идеальная игра ,советую для всех почти )

омюнити намного лучше чем в доте

18 JANUARY 2019 21:01







zowie нет, потому-что это игра

Roma2936 да потомушто тп

клас

респект

:smile::smile::smile::smile::smile:

Roma2936 я думаю што ета игра топ потомушта тут есть всьо





Roma2936 топ клас респект





Roma2936 оооооооооооооооооо оооооооооооооооооо

круто

Roma2936 топ топ топ топ топ

Roma2936 клаааассссссссссс

damir324 оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеж!!

Shamil_STRAUKER Игра годная

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