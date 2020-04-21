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sebasttbartis
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Rain

Gem4

unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
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unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
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unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
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unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
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unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
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unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
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Стоит ли играть

Misha18784 avatar

Misha18784

April 21, 2020 at 06:14 AM

Стоит ли играть
sodayo1 avatar

sodayo1

April 22, 2020 at 05:03 AM

неееееет
MCML avatar

MCML

April 22, 2020 at 05:42 AM

Дааааааааааааааа
MCML avatar

MCML

April 22, 2020 at 05:42 AM

оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеже
lighty2 avatar

lighty2

April 22, 2020 at 10:22 AM

комюнити намного лучше чем в доте
Roma2936 avatar

Roma2936

April 22, 2020 at 12:56 PM

Оп стоит играть
krakenmiv avatar

krakenmiv

April 22, 2020 at 02:26 PM

Идеальная игра ,советую для всех почти )
омюнити намного лучше чем в доте
18 JANUARY 2019 21:01


zowie avatar

zowie

April 22, 2020 at 08:40 PM

нет, потому-что это игра
Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 07:50 PM

да потомушто тп
клас
респект
:smile::smile::smile::smile::smile:
Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 11:09 PM

я думаю што ета игра топ потомушта тут есть всьо

Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 11:11 PM

топ клас респект

Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 11:11 PM

оооооооооооооооооо оооооооооооооооооо
круто
Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 11:12 PM

топ топ топ топ топ
Roma2936 avatar

Roma2936

April 23, 2020 at 11:14 PM

клаааассссссссссс
damir324 avatar

damir324

April 24, 2020 at 10:14 AM

оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеж!!
Shamil_STRAUKER avatar

Shamil_STRAUKER

April 24, 2020 at 02:03 PM

Игра годная
MrDaaBL avatar

MrDaaBL

April 24, 2020 at 02:14 PM

h.t[pmrmrjjorofjfjkhlkqwertyuyiipoaddfghjkl;;'zcxbbmn,lm.,
begmotuk avatar

begmotuk

April 24, 2020 at 02:31 PM

стоить
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