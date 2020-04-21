Стоит ли играть

оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеже
комюнити намного лучше чем в доте
Идеальная игра ,советую для всех почти )
омюнити намного лучше чем в доте
18 JANUARY 2019 21:01
да потомушто тп
клас
респект
:smile::smile::smile::smile::smile:
я думаю што ета игра топ потомушта тут есть всьо
оооооооооооооооооо оооооооооооооооооо
круто
оперделённо стоит а где вы получите такое же коьмюнити как в доте но не такоеж!!
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