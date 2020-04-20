Rain

Gem105

novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShane Patton: hi
unranked rank iconPaulTran: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMyroslav Kureliuk: mk
unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

44

0/160

Back to Fortnite

фортнайт умер....

PIDAPAC avatar

PIDAPAC

April 20, 2020 at 06:05 PM

данная игра как Fortnite умерает так как ее покинуло много киберспортивних игроков как 7ssk7 или популярние стримери как buster и evelone помянем наших лучших кумиров(
Pewdieshmai avatar

Pewdieshmai

April 20, 2020 at 06:45 PM

Это так но фртнайт держится И скоро будет ивент
PIDAPAC avatar

PIDAPAC

April 20, 2020 at 06:47 PM

да но ивент спустя такое время популярность фортнайта упал много багов лаги в фортнайте поетому ивент ничего не поменяет в фортайте кроме онлайна стримеров

You_Pidar15 avatar

You_Pidar15

April 20, 2020 at 06:53 PM

жиза просто жиза
Cooljack9669 avatar

Cooljack9669

April 20, 2020 at 11:39 PM

Как только появилась эта игра она уже умерла
Rombik75 avatar

Rombik75

April 21, 2020 at 04:24 PM

Много ты понимаешь... Cooljack...
mazafaka20062020 avatar

mazafaka20062020

April 21, 2020 at 06:44 PM

классно супер
_31658 avatar

_31658

April 21, 2020 at 09:46 PM

Согласен

Myfassa_1 avatar

Myfassa_1

April 22, 2020 at 06:37 AM

нормально зато новички внедрябтся и для неопытных играть норм
Qazwsxpro avatar

Qazwsxpro

April 22, 2020 at 05:00 PM

Несказалбы
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy