фортнайт умер....

PIDAPAC данная игра как Fortnite умерает так как ее покинуло много киберспортивних игроков как 7ssk7 или популярние стримери как buster и evelone помянем наших лучших кумиров(

Pewdieshmai Это так но фртнайт держится И скоро будет ивент

PIDAPAC да но ивент спустя такое время популярность фортнайта упал много багов лаги в фортнайте поетому ивент ничего не поменяет в фортайте кроме онлайна стримеров





You_Pidar15 жиза просто жиза

Cooljack9669 Как только появилась эта игра она уже умерла

Rombik75 Много ты понимаешь... Cooljack...

mazafaka20062020 классно супер

_31658 Согласен





Myfassa_1 нормально зато новички внедрябтся и для неопытных играть норм