Хорошая игра?

smile666 Норм поиграть, или нет

realmen1098 неа хамно

netis245 Кьаггаплплаг

KOSTA102 сам играю у меня уже 9 уровень

NNEEKKETTA Очень нормальная

Levkinge лололололооол

Levkinge круто

Levkinge норм игра

damir116 Норм поиграть, или нет!!!

i70 игра топ

IzaPaint хорошая) только бесит, что много блогеров, часто рекламируют.

YenDemon Просто мощ базару ноль просто у меня жопа горит от них





visky2531 Не давно играла мне понравилось) Не плохая игруха! СОВЕТУЮ

MaKsun666 Симулятор пробитий. Выбирать самому. Мне лично такая тематика не нравится, играл 3 дня и впечатления не, очень хорошие. Данат он тут решает. Ну, а так сам выбирай

seregaru сборище читеров, а не игра. Лучше в Crossout поиграть или ГТА5.

Jonyjoestar всм что за коменты надо гдз искать

гдз по майнкрафту 3 класс





Coffefanat12 ахахаха походу гдз и сюда впихнули. А что насчет игры я очень советую. Но есть одно НО: будешь скачивать скачивай на копм ии ноут ну ты понял да? на телефон каким бы он мощным не был не нада

даже на планшет не стоит этог не та игра

Coffefanat12 тут вот увидел про гта тоже оч тема

скажу честно если сравнить гта и танки то наверно гта- оно как никак с жизнью больше связано)!!!

RavDARK игра хорошая

очень даже хорошая

НО.......

много нервов потратил...

kirito126 Я только в блитз играл там всё норм было без нервов

Sofa2007 Да у меня 38 лвл туда столько задонатила сума сойти можно

Ttim46 сойдёт

Max256181 У мегя 10 уровень, игра топ

RETRIXAN а тооооо