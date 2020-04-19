Rain

Gem458

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unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
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SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Хорошая игра?

smile666 avatar

smile666

April 19, 2020 at 11:47 PM

Норм поиграть, или нет
realmen1098 avatar

realmen1098

April 20, 2020 at 12:20 AM

неа хамно
netis245 avatar

netis245

April 20, 2020 at 12:26 AM

Кьаггаплплаг
KOSTA102 avatar

KOSTA102

April 20, 2020 at 12:43 AM

сам играю у меня уже 9 уровень
NNEEKKETTA avatar

NNEEKKETTA

April 20, 2020 at 12:59 AM

Очень нормальная
Levkinge avatar

Levkinge

April 20, 2020 at 01:38 AM

лололололооол
Levkinge avatar

Levkinge

April 20, 2020 at 01:38 AM

круто
Levkinge avatar

Levkinge

April 20, 2020 at 01:39 AM

норм игра
damir116 avatar

damir116

April 21, 2020 at 09:41 AM

Норм поиграть, или нет!!!
i70 avatar

i70

April 21, 2020 at 11:42 AM

игра топ
IzaPaint avatar

IzaPaint

April 21, 2020 at 01:11 PM

хорошая) только бесит, что много блогеров, часто рекламируют.
YenDemon avatar

YenDemon

April 21, 2020 at 05:20 PM

Просто мощ базару ноль просто у меня жопа горит от них

visky2531 avatar

visky2531

April 22, 2020 at 12:32 AM

Не давно играла мне понравилось) Не плохая игруха! СОВЕТУЮ
MaKsun666 avatar

MaKsun666

April 22, 2020 at 09:58 AM

Симулятор пробитий. Выбирать самому. Мне лично такая тематика не нравится, играл 3 дня и впечатления не, очень хорошие. Данат он тут решает. Ну, а так сам выбирай
seregaru avatar

seregaru

April 22, 2020 at 12:42 PM

сборище читеров, а не игра. Лучше в Crossout поиграть или ГТА5.
Jonyjoestar avatar

Jonyjoestar

April 22, 2020 at 02:46 PM

всм что за коменты надо гдз искать
гдз по майнкрафту 3 класс

Coffefanat12 avatar

Coffefanat12

April 22, 2020 at 02:55 PM

ахахаха походу гдз и сюда впихнули. А что насчет игры я очень советую. Но есть одно НО: будешь скачивать скачивай на копм ии ноут ну ты понял да? на телефон каким бы он мощным не был не нада
даже на планшет не стоит этог не та игра
Coffefanat12 avatar

Coffefanat12

April 22, 2020 at 02:56 PM

тут вот увидел про гта тоже оч тема
скажу честно если сравнить гта и танки то наверно гта- оно как никак с жизнью больше связано)!!!
RavDARK avatar

RavDARK

April 22, 2020 at 03:01 PM

игра хорошая
очень даже хорошая
НО.......
много нервов потратил...
kirito126 avatar

kirito126

April 23, 2020 at 12:09 AM

Я только в блитз играл там всё норм было без нервов
Sofa2007 avatar

Sofa2007

April 23, 2020 at 12:44 AM

Да у меня 38 лвл туда столько задонатила сума сойти можно
Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 01:21 AM

сойдёт
Max256181 avatar

Max256181

April 23, 2020 at 03:51 AM

У мегя 10 уровень, игра топ
RETRIXAN avatar

RETRIXAN

April 23, 2020 at 09:56 PM

а тооооо
ssiptikon avatar

ssiptikon

April 23, 2020 at 10:00 PM

игра хорошая, ещё всяких плюшек добавить и готово
12
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