Хорошая игра?

сам играю у меня уже 9 уровень
Норм поиграть, или нет!!!
хорошая) только бесит, что много блогеров, часто рекламируют.
Просто мощ базару ноль просто у меня жопа горит от них
Не давно играла мне понравилось) Не плохая игруха! СОВЕТУЮ
Симулятор пробитий. Выбирать самому. Мне лично такая тематика не нравится, играл 3 дня и впечатления не, очень хорошие. Данат он тут решает. Ну, а так сам выбирай
сборище читеров, а не игра. Лучше в Crossout поиграть или ГТА5.
всм что за коменты надо гдз искать
гдз по майнкрафту 3 класс
ахахаха походу гдз и сюда впихнули. А что насчет игры я очень советую. Но есть одно НО: будешь скачивать скачивай на копм ии ноут ну ты понял да? на телефон каким бы он мощным не был не нада
даже на планшет не стоит этог не та игра
тут вот увидел про гта тоже оч тема
скажу честно если сравнить гта и танки то наверно гта- оно как никак с жизнью больше связано)!!!
игра хорошая
очень даже хорошая
НО.......
много нервов потратил...
Я только в блитз играл там всё норм было без нервов
Да у меня 38 лвл туда столько задонатила сума сойти можно
У мегя 10 уровень, игра топ
игра хорошая, ещё всяких плюшек добавить и готово