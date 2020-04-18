Калаш или эмка??

Light6666

78568585 калаш конечно

Spacedan эмка на пк и калаш на пс

damir87 В этой статье хочу со своей точки зрения рассказать, в чем отличие консоли от ПК, и что, кому стоит выбирать. В этой статье хочу со своей точки зрения рассказать, в чем отличие консоли от ПК, и что, кому стоит выбирать. В этой статье хочу со своей точки зрения рассказать, в чем отличие консоли от ПК, и что, кому стоит выбирать.