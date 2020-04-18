Блоксбург или Адопт ми?

Ktototamnetam Яза блоксбург

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Sanay_123254 я за адоп ми

StalkerBird Адопт ми

deisaily Адопт ми





NMaksim и то и другое есть, но адопт интереснее, блоксбург платный+скучноватый

PAMZESb Фу, из-за адопт ми лагает весь Роблох. В него однажды играло 1.5 миллиона

Aliaskar13 самый лучший режим Madcity

NastyaMaf адопт миииииииииииииииииииии

Gummybearnewborn и то и то, но блоксбург круе)не зря купила

rEDbEARFWSR БЛОКСБУРГ! ИНТЕРЕСНЕЕ КОРОЧ ОБЕ КРУТЫЕ

crybaby888 Хочу поиграть в блоксбург

Elena111 я ещё не была в блоксбурге, у меня есть возможность побывать там, но я не хочу тратить на это робуксы :\

original3s Ни то, ни другое.

chrisj_s Блокс Бург лучше. Так как адопт ми это скучный плейс,в котором играют одни девочки.

В блокс бурге же играет много и мальчиков и девочек,там интереснее,чем вот эти девчачьи нежности в адопт ми