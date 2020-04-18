Блоксбург или Адопт ми?

и то и другое есть, но адопт интереснее, блоксбург платный+скучноватый
Фу, из-за адопт ми лагает весь Роблох. В него однажды играло 1.5 миллиона
самый лучший режим Madcity
адопт миииииииииииииииииииии
и то и то, но блоксбург круе)не зря купила
БЛОКСБУРГ! ИНТЕРЕСНЕЕ КОРОЧ ОБЕ КРУТЫЕ
Хочу поиграть в блоксбург
я ещё не была в блоксбурге, у меня есть возможность побывать там, но я не хочу тратить на это робуксы :\
Блокс Бург лучше. Так как адопт ми это скучный плейс,в котором играют одни девочки.
В блокс бурге же играет много и мальчиков и девочек,там интереснее,чем вот эти девчачьи нежности в адопт ми