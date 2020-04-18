Блоксбург или Адопт ми?

marcell16111994
marcell16111994
Gem231
huliernasgera
huliernasgera
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huliernasgera
huliernasgera
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Leandro Rete
Leandro Rete
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taj howe
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Drew Gottlieb
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fnogaj
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fnogaj
fnogaj
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Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
Gem45
wikeprogress08
wikeprogress08
Gem30
huliernasgera
huliernasgera
Gem2
Rain

Gem41

unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
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Блоксбург или Адопт ми?

Ktototamnetam avatar

Ktototamnetam

April 18, 2020 at 12:24 PM

Яза блоксбург
xhbfhc avatar

xhbfhc

April 18, 2020 at 12:38 PM

рлдгшжюлдюоижщгрдгржгпж
Sanay_123254 avatar

Sanay_123254

April 18, 2020 at 12:42 PM

я за адоп ми
StalkerBird avatar

StalkerBird

April 18, 2020 at 01:07 PM

Адопт ми
deisaily avatar

deisaily

April 18, 2020 at 01:12 PM

Адопт ми

NMaksim avatar

NMaksim

April 18, 2020 at 02:47 PM

и то и другое есть, но адопт интереснее, блоксбург платный+скучноватый
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 18, 2020 at 03:03 PM

Фу, из-за адопт ми лагает весь Роблох. В него однажды играло 1.5 миллиона
Aliaskar13 avatar

Aliaskar13

April 18, 2020 at 03:04 PM

самый лучший режим Madcity
NastyaMaf avatar

NastyaMaf

April 18, 2020 at 03:08 PM

адопт миииииииииииииииииииии
Gummybearnewborn avatar

Gummybearnewborn

April 18, 2020 at 03:10 PM

и то и то, но блоксбург круе)не зря купила
rEDbEARFWSR avatar

rEDbEARFWSR

April 18, 2020 at 03:38 PM

БЛОКСБУРГ! ИНТЕРЕСНЕЕ КОРОЧ ОБЕ КРУТЫЕ
crybaby888 avatar

crybaby888

April 18, 2020 at 03:39 PM

Хочу поиграть в блоксбург
Elena111 avatar

Elena111

April 18, 2020 at 03:56 PM

я ещё не была в блоксбурге, у меня есть возможность побывать там, но я не хочу тратить на это робуксы :\
original3s avatar

original3s

April 18, 2020 at 04:53 PM

Ни то, ни другое.
chrisj_s avatar

chrisj_s

April 18, 2020 at 05:00 PM

Блокс Бург лучше. Так как адопт ми это скучный плейс,в котором играют одни девочки.
В блокс бурге же играет много и мальчиков и девочек,там интереснее,чем вот эти девчачьи нежности в адопт ми
Ariana3 avatar

Ariana3

April 18, 2020 at 05:10 PM

Адопт ми
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Блоксбург или Адопт ми? - Roblox Forum on Gamehag