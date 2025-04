Vậy mà shshsh

mumuchilalalala Ýe cho em vậy ư là do anh nghĩ lỡ chơi

Ragnarock23666 wut wut wut wut

Ragnarock23666 wt kind of language is this

Ragnarock23666 alien i guess

Ragnarock23666 or some kind of subhuman kind

Ragnarock23666 no offence

Ragnarock23666 just here to get some xp

Ragnarock23666 and speak like an ***** alone





Ragnarock23666 holyshit lvl 3 is too far

Ragnarock23666 how i'm s'ppose to lvl up if

Ragnarock23666 it's that slow

Ragnarock23666 fml i'm done