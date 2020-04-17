Мнения о роблоксе) кто смотрит ред кет?

будем разговаривать о роблоксе я щяс подтягиваю лвл до 3 чтоб робуксы получить))
роблокс игра нормальная игра я в шоке
понятно а ред кет смотришь?
О рэд кэт
Давно не смотрел его)
и прокачиваю уровень на етом сайте
ооооочень долго прокачиваю уровень
всего по 2 процента добавляется
уже 70 процентов прокачал
а дальше не качается уровень :(
просто пытаюсь прокачать акк до 3 лвла*
У меня за дача качнуть акк до 3лвла и купись себе нормальный скин. *_*
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Не смотрю роблоксеров. Вообще это игра для отбросов, ну чтобы не оскорблять, просто стало мне не интересна...