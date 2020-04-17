Мнения о роблоксе) кто смотрит ред кет?

kira2010 будем разговаривать о роблоксе я щяс подтягиваю лвл до 3 чтоб робуксы получить))

Ilovehack роблокс игра нормальная игра я в шоке

kira2010 понятно а ред кет смотришь?





NeedHeal О рэд кэт Давно не смотрел его)

kira2010 ну иди смотри

denis30098 я

MrPuppet501 смотрю ред кета

MrPuppet501 и прокачиваю уровень на етом сайте

MrPuppet501 ооооочень долго прокачиваю уровень

MrPuppet501 всего по 2 процента добавляется

MrPuppet501 уже 70 процентов прокачал

MrPuppet501 а дальше не качается уровень :(

MystiCatVrode просто пытаюсь прокачать акк до 3 лвла*

QWERTY_GTA12345 У меня за дача качнуть акк до 3лвла и купись себе нормальный скин. *_*

Nastya4509 яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

LikeeLoveCatlol яяяяяяя

Malika24 Я смотрю :) ещё с 70к

siga228 Супер