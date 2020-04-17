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oliwierkleist
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Rain

Gem46

unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
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Что делать если не приходят робуксы?

Sup_Alan_King avatar

Sup_Alan_King

April 17, 2020 at 07:43 AM

Хз
Anton33472 avatar

Anton33472

April 17, 2020 at 07:58 AM

а я вот не знаю что делать если не начисляеться награда за выполнение задания(
OpaSnii_TROLL avatar

OpaSnii_TROLL

April 17, 2020 at 08:01 AM

Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.
tfkhhygfk avatar

tfkhhygfk

April 17, 2020 at 10:30 AM

Ну такое редко случается
XDXDCFRE avatar

XDXDCFRE

April 17, 2020 at 11:33 AM

Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.

Montik_Lontik avatar

Montik_Lontik

April 17, 2020 at 11:34 AM

Подожди хотя-бы 1 день что-бы пришли
Montik_Lontik avatar

Montik_Lontik

April 17, 2020 at 11:34 AM

уавывачыывыпквыаквыапувыаывекапк
Robzicla avatar

Robzicla

April 17, 2020 at 11:36 AM

Значит ты что-то не правильно сделал

rat649 avatar

rat649

April 17, 2020 at 12:39 PM

Я не знаю
bogdan2255 avatar

bogdan2255

April 17, 2020 at 12:42 PM

пишу чтоб получить уровень
Anonymouse_1111 avatar

Anonymouse_1111

April 17, 2020 at 12:43 PM

а я жру :D
robloxer_top355 avatar

robloxer_top355

April 17, 2020 at 02:03 PM

можно фарм опытыавлдаывжаывоа?ыфро
robloxer_top355 avatar

robloxer_top355

April 17, 2020 at 02:07 PM

что делать если не приходи
Liza_karandas avatar

Liza_karandas

April 17, 2020 at 02:24 PM

У меня такого не было
My_Girl avatar

My_Girl

April 17, 2020 at 02:33 PM

либо ник неправильно или пиши в поддержку
Gleb1234545 avatar

Gleb1234545

April 17, 2020 at 02:35 PM

в поддержку
Gleb1234545 avatar

Gleb1234545

April 17, 2020 at 02:38 PM

кукукуку
My_Girl avatar

My_Girl

April 17, 2020 at 02:39 PM

агаммммммм
R1O2M3 avatar

R1O2M3

April 17, 2020 at 02:39 PM

незнаю
STASkiller207 avatar

STASkiller207

April 17, 2020 at 03:21 PM

мне тоже не приходят што делать хочу 10К обуксов заказать а не могу КД не хватает помогите пж скинте КД мне кто может
XxxDarkKnighxxX avatar

XxxDarkKnighxxX

April 17, 2020 at 03:24 PM

пиши в службу поддержки
NMaksim avatar

NMaksim

April 17, 2020 at 03:24 PM

всем приходят, просто жди, пока нет в наличии походу
aynas207Gamehag avatar

aynas207Gamehag

April 17, 2020 at 03:27 PM

аераерапрааааааааа
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Что делать если не приходят робуксы? - Roblox Forum on Gamehag