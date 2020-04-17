Что делать если не приходят робуксы?

Sup_Alan_King Хз

Anton33472 а я вот не знаю что делать если не начисляеться награда за выполнение задания(

OpaSnii_TROLL Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.

tfkhhygfk Ну такое редко случается

XDXDCFRE Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.





Montik_Lontik Подожди хотя-бы 1 день что-бы пришли

Montik_Lontik уавывачыывыпквыаквыапувыаывекапк

Robzicla Значит ты что-то не правильно сделал





rat649 Я не знаю

bogdan2255 пишу чтоб получить уровень

Anonymouse_1111 а я жру :D

robloxer_top355 можно фарм опытыавлдаывжаывоа?ыфро

robloxer_top355 что делать если не приходи

Liza_karandas У меня такого не было



My_Girl либо ник неправильно или пиши в поддержку

Gleb1234545 в поддержку

Gleb1234545 кукукуку

My_Girl агаммммммм

R1O2M3 незнаю

STASkiller207 мне тоже не приходят што делать хочу 10К обуксов заказать а не могу КД не хватает помогите пж скинте КД мне кто может

XxxDarkKnighxxX пиши в службу поддержки

NMaksim всем приходят, просто жди, пока нет в наличии походу