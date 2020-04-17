Что делать если не приходят робуксы?

а я вот не знаю что делать если не начисляеться награда за выполнение задания(
Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.
Anton33427 пишешь жалобу со скриншотом что ты выполнил но награду не дали и тебе дадут.
Подожди хотя-бы 1 день что-бы пришли
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Значит ты что-то не правильно сделал
пишу чтоб получить уровень
можно фарм опытыавлдаывжаывоа?ыфро
что делать если не приходи
либо ник неправильно или пиши в поддержку
мне тоже не приходят што делать хочу 10К обуксов заказать а не могу КД не хватает помогите пж скинте КД мне кто может
всем приходят, просто жди, пока нет в наличии походу