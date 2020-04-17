Кс-Го или Кс-1.6

alexanderruss

Как по мне обе версии игры хороши! Cs 1.6 больше для классики, для олдов, а Cs:Go больше для современного поколения. Если сравнивать то Cs 1.6 уступает только в графике, а в остальном( моды, скины,коммюнити,возраст игроков, отсутствие читеров) игра супер!