Что такое CS GO?

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
Gem231
finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
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unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconerayve: 'ello!
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Что такое CS GO?

Krga avatar

Krga

April 15, 2020 at 03:13 PM

cheburek2 avatar

cheburek2

April 15, 2020 at 06:21 PM

кс го это игра про противостояние спецназа и терористов
andreydyakonov9 avatar

andreydyakonov9

April 16, 2020 at 01:11 AM

на читай

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возрождает ураганную командную игру, впервые представленную еще 19 лет назад.

CS: GO включает в себя новые карты, персонажей, оружие, игровые режимы, а также улучшенную версию классической составляющей CS (de_dust и т.п.).

«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».
Hazain avatar

Hazain

April 16, 2020 at 01:40 AM

Ето лутшая игра в мире я би в нее играл всегда и вихду
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