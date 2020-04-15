Что такое CS GO?

andreydyakonov9

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Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возрождает ураганную командную игру, впервые представленную еще 19 лет назад.



CS: GO включает в себя новые карты, персонажей, оружие, игровые режимы, а также улучшенную версию классической составляющей CS (de_dust и т.п.).



«Counter-Strike была сюрпризом для игровой индустрии, когда не особо удачный мод стал одним из самых популярных шутеров в мире сразу же после его релиза в Августе 1999 года, — говорит Даг Ломбарди из Valve, — за прошедшие 12 лет, она все еще одна из самых популярных в мире игр, часто появляется на игровых соревнованиях и продана в количестве более 25 миллионов копий по всему миру. CS: GO обещает возродить знаменитый игровой процесс Counter-Strike и предложить его игрокам не только на ПК, но и на консолях следующего поколения и компьютерах Mac».