Графика офигенная!

Krga Кто согласен + в комментариях

Dorin2033 + я согласен

Johnny333 +я тоже согласен

EgorStashuk Помойка

reg0011 В вартандер графика лучше ну и тут тож норм

IamUmbra Согласен, но майнкрафт лучше...

FeduNolikYT Графика да но над физикой паработать надо

MegaDelix графика класс, но странная физика, иногда после маленького столкновения об объект сразу взрываешься или наоборот упав с высоты выживаешь

z_e_f_i_r_k_a фигня вавпавпвапвпв

shockk713 графику добавили а историчность убрали

huld Топчик

N1rLSn на ультрах топ

Alex7571 фафаыалпуоаыаытаыоопвоп ли мчфр

XAlexa соглааааааааааааааааааааааааааааааасна

kilohig игра просто пушка





Andryxa22888 да графика норм на ультра

MaxKlass Особенно на минималках прям ащщ

Yanka132 а я не играла хахахаха

YenDemon я играл и на среднем гравика не топ и не оонь но если и сделать высокую графику она топ но пк лагать будет