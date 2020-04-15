Vihagi Rathnayaka
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Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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Графика офигенная!

Krga avatar

Krga

April 15, 2020 at 12:32 PM

Кто согласен + в комментариях
Dorin2033 avatar

Dorin2033

April 15, 2020 at 01:05 PM

+ я согласен
Johnny333 avatar

Johnny333

April 15, 2020 at 05:25 PM

+я тоже согласен
EgorStashuk avatar

EgorStashuk

April 15, 2020 at 06:10 PM

Помойка
reg0011 avatar

reg0011

April 15, 2020 at 08:19 PM

В вартандер графика лучше ну и тут тож норм
IamUmbra avatar

IamUmbra

April 15, 2020 at 08:29 PM

Согласен, но майнкрафт лучше...
FeduNolikYT avatar

FeduNolikYT

April 15, 2020 at 11:25 PM

Графика да но над физикой паработать надо
MegaDelix avatar

MegaDelix

April 15, 2020 at 11:30 PM

графика класс, но странная физика, иногда после маленького столкновения об объект сразу взрываешься или наоборот упав с высоты выживаешь
z_e_f_i_r_k_a avatar

z_e_f_i_r_k_a

April 16, 2020 at 01:33 PM

фигня вавпавпвапвпв
shockk713 avatar

shockk713

April 17, 2020 at 01:10 PM

графику добавили а историчность убрали
huld avatar

huld

April 17, 2020 at 01:11 PM

Топчик
N1rLSn avatar

N1rLSn

April 17, 2020 at 03:10 PM

на ультрах топ
Alex7571 avatar

Alex7571

April 17, 2020 at 05:46 PM

фафаыалпуоаыаытаыоопвоп ли мчфр
XAlexa avatar

XAlexa

April 18, 2020 at 03:54 PM

соглааааааааааааааааааааааааааааааасна
kilohig avatar

kilohig

April 18, 2020 at 03:57 PM

игра просто пушка

Andryxa22888 avatar

Andryxa22888

April 18, 2020 at 06:28 PM

да графика норм на ультра
MaxKlass avatar

MaxKlass

April 19, 2020 at 03:29 AM

Особенно на минималках прям ащщ
Yanka132 avatar

Yanka132

April 19, 2020 at 09:42 AM

а я не играла хахахаха
YenDemon avatar

YenDemon

April 19, 2020 at 01:49 PM

я играл и на среднем гравика не топ и не оонь но если и сделать высокую графику она топ но пк лагать будет
FlaxyYT avatar

FlaxyYT

April 19, 2020 at 01:56 PM

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