Графика офигенная!

Кто согласен + в комментариях
В вартандер графика лучше ну и тут тож норм
Согласен, но майнкрафт лучше...
Графика да но над физикой паработать надо
графика класс, но странная физика, иногда после маленького столкновения об объект сразу взрываешься или наоборот упав с высоты выживаешь
графику добавили а историчность убрали
фафаыалпуоаыаытаыоопвоп ли мчфр
соглааааааааааааааааааааааааааааааасна
да графика норм на ультра
Особенно на минималках прям ащщ
я играл и на среднем гравика не топ и не оонь но если и сделать высокую графику она топ но пк лагать будет
СогласеннннннннСОГЛАСЕНСОГЛАСЕН