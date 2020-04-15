Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс?

qwev avatar

qwev

April 15, 2020 at 04:04 AM

на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс?
Agnus avatar

Agnus

April 15, 2020 at 08:58 AM

10/5 десять из пяти :р
Ну если по нормальному то пять
7895 avatar

7895

April 15, 2020 at 09:51 AM

111/5 очень крутая
7895 avatar

7895

April 15, 2020 at 09:51 AM

орпчсмитол
о
7895 avatar

7895

April 15, 2020 at 09:51 AM

ооооооооооооооооооо
7895 avatar

7895

April 15, 2020 at 09:51 AM

рррррррррррррр
RONBOX avatar

RONBOX

April 15, 2020 at 10:00 AM

1000000/5 Я хотела по честному но так как очень люблю роблокс реально ставлю миллион баллов!
vitally_p avatar

vitally_p

April 15, 2020 at 10:23 AM

5,1\ 5 игра дает возможность творить чудеса

Okroshk0 avatar

Okroshk0

April 15, 2020 at 10:47 AM

5, тк на этой игре-платформе дофига интересных игр, и персонаж которого можно создать и играть за него
dipozit54 avatar

dipozit54

April 15, 2020 at 10:57 AM

10/5 очень крутая
shaxa00000000000 avatar

shaxa00000000000

April 15, 2020 at 10:59 AM

999999999999999999999999999/5 это еше не все лега игра
z_e_f_i_r_k_a avatar

z_e_f_i_r_k_a

April 15, 2020 at 11:24 AM

каждая игра хороша по своему 5 из 5
Vodka_Kun avatar

Vodka_Kun

April 15, 2020 at 03:07 PM

5/5 конечно же :р
Nubasik_Youtube avatar

Nubasik_Youtube

April 15, 2020 at 03:31 PM

Моя оценка 6/5 :b
Ilovehack avatar

Ilovehack

April 15, 2020 at 04:02 PM

4 из 5 потому что каптча бесит но там много прикольных режимов и можно создавать свои там адопт ми полтора миллиона недавно набрал игроков в одной игре
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на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс? - Roblox Forum on Gamehag