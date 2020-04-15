на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс?

qwev на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс?

Agnus 10/5 десять из пяти :р

Ну если по нормальному то пять

7895 111/5 очень крутая

7895 орпчсмитол

о

7895 ооооооооооооооооооо

7895 рррррррррррррр

RONBOX 1000000/5 Я хотела по честному но так как очень люблю роблокс реально ставлю миллион баллов!

vitally_p 5,1\ 5 игра дает возможность творить чудеса





Okroshk0 5, тк на этой игре-платформе дофига интересных игр, и персонаж которого можно создать и играть за него

dipozit54 10/5 очень крутая

shaxa00000000000 999999999999999999999999999/5 это еше не все лега игра

z_e_f_i_r_k_a каждая игра хороша по своему 5 из 5

Vodka_Kun 5/5 конечно же :р

Nubasik_Youtube Моя оценка 6/5 :b