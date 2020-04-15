на сколько по 5-ти бальной шкале вы бы оценили роблокс?
10/5 десять из пяти :р
Ну если по нормальному то пять
1000000/5 Я хотела по честному но так как очень люблю роблокс реально ставлю миллион баллов!
5,1\ 5 игра дает возможность творить чудеса
5, тк на этой игре-платформе дофига интересных игр, и персонаж которого можно создать и играть за него
999999999999999999999999999/5 это еше не все лега игра
каждая игра хороша по своему 5 из 5
4 из 5 потому что каптча бесит но там много прикольных режимов и можно создавать свои там адопт ми полтора миллиона недавно набрал игроков в одной игре