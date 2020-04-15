кто попробовал создавать игры в роблокс???

я попробовал создовать игры и одежды но у меня не получилось
я создовал игры на протяжении двух лет я занимался скриптингом знаю два языка язык C++
и Lua я очень хорошо строю в данный момент у меня заключён кантракт у меня большой проект который я делаю с двумя амеренанцами один круче меня строит другой круче меня пишет сценария то-есть язык Lua Проект называется APS покашто не кото не может его расшифровать
fsfsnsfnfbsfsdgbdbffbsfbd
Омг, а как это всё делать?
Ну я пыталась,не получилось)))
Я пытался, что-то получилось. Игра на удивление вышла хорошей. Графика была нормальной, звуки тоже на норме. Опубликовал, людям зашла. Лайков было больше чем дизлайков. Потом закрыл игру, скриптов не