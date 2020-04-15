кто попробовал создавать игры в роблокс???

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
Gem231
finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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кто попробовал создавать игры в роблокс???

khaidar_123 avatar

khaidar_123

April 15, 2020 at 01:59 AM

я попробовал создовать игры и одежды но у меня не получилось
dipozit54 avatar

dipozit54

April 15, 2020 at 02:02 AM

я создовал игры на протяжении двух лет я занимался скриптингом знаю два языка язык C++
и Lua я очень хорошо строю в данный момент у меня заключён кантракт у меня большой проект который я делаю с двумя амеренанцами один круче меня строит другой круче меня пишет сценария то-есть язык Lua Проект называется APS покашто не кото не может его расшифровать
Alex7571 avatar

Alex7571

April 15, 2020 at 02:04 AM

fsfsnsfnfbsfsdgbdbffbsfbd
vlbu avatar

vlbu

April 15, 2020 at 02:08 AM

Омг, а как это всё делать?
vlbu avatar

vlbu

April 15, 2020 at 02:08 AM

А то я не шарю как-то
rasik1234 avatar

rasik1234

April 15, 2020 at 02:24 AM

класс
Girl1234567890 avatar

Girl1234567890

April 15, 2020 at 02:25 AM

Класс
10Anna_Kosmos01 avatar

10Anna_Kosmos01

April 15, 2020 at 03:16 AM

Ну я пыталась,не получилось)))
WalleZ avatar

WalleZ

April 15, 2020 at 03:20 AM

Я пытался, что-то получилось. Игра на удивление вышла хорошей. Графика была нормальной, звуки тоже на норме. Опубликовал, людям зашла. Лайков было больше чем дизлайков. Потом закрыл игру, скриптов не
WalleZ avatar

WalleZ

April 15, 2020 at 03:21 AM

Скриптов не было*
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кто попробовал создавать игры в роблокс??? - Roblox Forum on Gamehag