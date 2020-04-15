кто попробовал создавать игры в роблокс???

dipozit54

я создовал игры на протяжении двух лет я занимался скриптингом знаю два языка язык C++

и Lua я очень хорошо строю в данный момент у меня заключён кантракт у меня большой проект который я делаю с двумя амеренанцами один круче меня строит другой круче меня пишет сценария то-есть язык Lua Проект называется APS покашто не кото не может его расшифровать