Каков ваш любимый герой ?
womplayer
womplayer
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Каков ваш любимый герой
Ммм, а Кремль многа чево скрываетЬ
твой любимый герой даже незнаю в Legue of Legens играл токо один раз но мне понравился Ли-Син отличный герой
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с ним легко играть в эту игру
не знаюююююююююююююююююююююююю
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