Ваш любимый герой

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
Gem231
finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Ваш любимый герой

fanlock avatar

fanlock

April 14, 2020 at 10:48 PM

Каков ваш любимый герой ?
zingoforgot9000000 avatar

zingoforgot9000000

April 15, 2020 at 11:49 AM


womplayer
womplayer
womplayer badge

Каков ваш любимый герой
Kolpa4ok avatar

Kolpa4ok

April 15, 2020 at 12:08 PM

Ммм, а Кремль многа чево скрываетЬ
Alibek61 avatar

Alibek61

April 15, 2020 at 04:07 PM

твой любимый герой даже незнаю в Legue of Legens играл токо один раз но мне понравился Ли-Син отличный герой
Sobako avatar

Sobako

April 15, 2020 at 04:24 PM

Привет пока привет пока
MAXI_MAXIMYS avatar

MAXI_MAXIMYS

April 15, 2020 at 11:46 PM

мой любимый это ясуо
FeduNolikYT avatar

FeduNolikYT

April 16, 2020 at 01:20 AM

ясуо топ
ADAMAR_6 avatar

ADAMAR_6

April 17, 2020 at 12:14 AM

химичк
Ybrbnf_121 avatar

Ybrbnf_121

April 17, 2020 at 12:15 AM

тристана
GGDROP222 avatar

GGDROP222

April 17, 2020 at 02:04 AM

Рооллллллдд ооргрррщхррхпхрхрхппзрххррхрхрхрххрхррх пазпзссхпхспспхпхпхссхпмххппхпхрхпххррхрхпхххпххрхпхпххррхрхръръррърърррърръръърърръръърърръръръръърръръръръръръърърръръъръррхърръръърърръърърърърър
Dasoths avatar

Dasoths

April 17, 2020 at 03:16 AM

Праир
dangerlioha avatar

dangerlioha

April 17, 2020 at 05:35 PM

пывапвапыавапва
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:01 PM

мой любимый герой орк
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:01 PM

он классный
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

так еще и сильный
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

с ним легко играть в эту игру
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

этим она мне и нравится
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

спасибо создателям
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

игра огонь
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:02 PM

всем советую
alex_yt_999 avatar

alex_yt_999

April 17, 2020 at 06:03 PM

спасибо
999Danik999 avatar

999Danik999

April 18, 2020 at 12:50 AM

не знаюююююююююююююююююююююююю
vlad_haider avatar

vlad_haider

April 18, 2020 at 01:05 PM

Чо'гат
ddsasdw avatar

ddsasdw

April 18, 2020 at 10:29 PM

врацгіритауууу
ddsasdw avatar

ddsasdw

April 18, 2020 at 10:29 PM

ааааввввввввввввввввввввввуууууууууууууууууццців
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