Ваш любимый герой

fanlock Каков ваш любимый герой ?

zingoforgot9000000

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Каков ваш любимый герой

Kolpa4ok Ммм, а Кремль многа чево скрываетЬ

Alibek61 твой любимый герой даже незнаю в Legue of Legens играл токо один раз но мне понравился Ли-Син отличный герой

Sobako Привет пока привет пока

MAXI_MAXIMYS мой любимый это ясуо



FeduNolikYT ясуо топ

ADAMAR_6 химичк

Ybrbnf_121 тристана

GGDROP222 Рооллллллдд ооргрррщхррхпхрхрхппзрххррхрхрхрххрхррх пазпзссхпхспспхпхпхссхпмххппхпхрхпххррхрхпхххпххрхпхпххррхрхръръррърърррърръръърърръръърърръръръръърръръръръръръърърръръъръррхърръръърърръърърърърър

Dasoths Праир

dangerlioha пывапвапыавапва

alex_yt_999 мой любимый герой орк

alex_yt_999 он классный

alex_yt_999 так еще и сильный

alex_yt_999 с ним легко играть в эту игру

alex_yt_999 этим она мне и нравится

alex_yt_999 спасибо создателям

alex_yt_999 игра огонь

alex_yt_999 всем советую

alex_yt_999 спасибо

999Danik999 не знаюююююююююююююююююююююююю

vlad_haider Чо'гат

ddsasdw врацгіритауууу