Rain

Gem7

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Как вам egg hunt 2020?

ilyarob avatar

ilyarob

April 14, 2020 at 06:15 PM

Как вам egg hunt 2020? Оставьте своё мнение
deniskaGG avatar

deniskaGG

April 14, 2020 at 06:19 PM

ну я хз еше не разу не проходил а что дают за него
dimonbro22228888 avatar

dimonbro22228888

April 14, 2020 at 06:20 PM

опоаппршщзпщлвшгшнекууцккенгшщщщш7н6екукцйццукенгшшщзшгнекуцйккенгшщзшгекуцеапргошлщзжщшгонепкаваыпролджэжщдшлгнекушщзкшгз8нкзурешгщуыкрпукшщреупркушгрещгукркпушргшщрараппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 14, 2020 at 06:26 PM

Если честно, то это самый уродский и странный эвент, который я когда либо видел. Мне как было наплевать на них в прошлом году, так и в этом. Более того, они не подходят к моему аватару и смотрятся очень не красиво. Такое ощущение будто стал уродом...
akashovalisher avatar

akashovalisher

April 14, 2020 at 06:27 PM

я все яйца получил(:
ilyarob avatar

ilyarob

April 14, 2020 at 06:29 PM

deniskaGG в данном ивенте даю бесплатные вещи( для аватара) в частности шапки в форме яйца

Shu_Legend avatar

Shu_Legend

April 14, 2020 at 06:33 PM

почему большенство русско язычных оставляют оскорбительные коментарии настчет егг ханта да есть не оч яйца а есть даже очень красивые а всех собрать можна как для колекции так и для использования
pon4ik572 avatar

pon4ik572

April 14, 2020 at 06:36 PM

Если честно,не очень,потому что очень геморно,ходить по серверам и получать какие-то маски формы яйца...
Arsen12333 avatar

Arsen12333

April 14, 2020 at 06:58 PM

я вообще все яйца на автомате собрал
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Как вам egg hunt 2020? - Roblox Forum on Gamehag