Как вам egg hunt 2020?

ilyarob Как вам egg hunt 2020? Оставьте своё мнение

deniskaGG ну я хз еше не разу не проходил а что дают за него

dimonbro22228888 опоаппршщзпщлвшгшнекууцккенгшщщщш7н6екукцйццукенгшшщзшгнекуцйккенгшщзшгекуцеапргошлщзжщшгонепкаваыпролджэжщдшлгнекушщзкшгз8нкзурешгщуыкрпукшщреупркушгрещгукркпушргшщрараппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

PAMZESb Если честно, то это самый уродский и странный эвент, который я когда либо видел. Мне как было наплевать на них в прошлом году, так и в этом. Более того, они не подходят к моему аватару и смотрятся очень не красиво. Такое ощущение будто стал уродом...

akashovalisher я все яйца получил(:

ilyarob deniskaGG в данном ивенте даю бесплатные вещи( для аватара) в частности шапки в форме яйца





Shu_Legend почему большенство русско язычных оставляют оскорбительные коментарии настчет егг ханта да есть не оч яйца а есть даже очень красивые а всех собрать можна как для колекции так и для использования

pon4ik572 Если честно,не очень,потому что очень геморно,ходить по серверам и получать какие-то маски формы яйца...