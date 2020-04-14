Как вам egg hunt 2020?
Оставьте своё мнение
ну я хз еше не разу не проходил а что дают за него
опоаппршщзпщлвшгшнекууцккенгшщщщш7н6екукцйццукенгшшщзшгнекуцйккенгшщзшгекуцеапргошлщзжщшгонепкаваыпролджэжщдшлгнекушщзкшгз8нкзурешгщуыкрпукшщреупркушгрещгукркпушргшщрараппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Если честно, то это самый уродский и странный эвент, который я когда либо видел. Мне как было наплевать на них в прошлом году, так и в этом. Более того, они не подходят к моему аватару и смотрятся очень не красиво. Такое ощущение будто стал уродом...
deniskaGG в данном ивенте даю бесплатные вещи( для аватара) в частности шапки в форме яйца
почему большенство русско язычных оставляют оскорбительные коментарии настчет егг ханта да есть не оч яйца а есть даже очень красивые а всех собрать можна как для колекции так и для использования
Если честно,не очень,потому что очень геморно,ходить по серверам и получать какие-то маски формы яйца...
я вообще все яйца на автомате собрал