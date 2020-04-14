каму нравитса игра???

я обожаю играть у мене 70 лв 20 легендарок.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 148, Господи...во первых роблокс не является чьей-либо пародией, это самостоятельная компания!!! Есть много чего от роблокса, игра, оджда, настольные игры, да это похоже на лего, возможно...но...люди, не будьте зверьми,пожалуйста!!!
прикольная игре если не сидеть пол катки в домах
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 148, Господи...во первых роблокс не является чьей-либо пародией, это самостоятельная компания!!! Есть много чего от роблокса, игра, оджда, настольные игры, да это похоже на лего, возможно...но...люди, не будьте зверьми,пожалуйста!!!
Игра не плохая я играл советую
ХХХХХХХХХРРРРРРЕНЕЕЕЕЕЕЕЕННННННЬЬЬЬ
Пабг очень крутая игра в стиле шутера но очень лагучая
Мне нравится из-за графона и физики