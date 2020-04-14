каму нравитса игра???

nabasiktivi я обожаю играть у мене 70 лв 20 легендарок.

380961594606 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 148, Господи...во первых роблокс не является чьей-либо пародией, это самостоятельная компания!!! Есть много чего от роблокса, игра, оджда, настольные игры, да это похоже на лего, возможно...но...люди, не будьте зверьми,пожалуйста!!!





PeJlMeHb прикольная игре если не сидеть пол катки в домах

380961594606 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 148, Господи...во первых роблокс не является чьей-либо пародией, это самостоятельная компания!!! Есть много чего от роблокса, игра, оджда, настольные игры, да это похоже на лего, возможно...но...люди, не будьте зверьми,пожалуйста!!!



LoganFer Игра не плохая я играл советую

Roman200081111 люблю пабг





zerixoai пубг очини красива





jertik парвпрапвравправп

savitour ХХХХХХХХХРРРРРРЕНЕЕЕЕЕЕЕЕННННННЬЬЬЬ

vitaliy_vitalivich Очень крутая игра))

Sega_326 Игра крутая

emerald_buff8 Неочнь

1KOLYAN_PRO1 Пабг очень крутая игра в стиле шутера но очень лагучая

1KOLYAN_PRO1 Вот её минус

Erest Мне нравится из-за графона и физики

Deniska414 Игра крутая

Montik_Lontik Ну так себе знаешь(





Cool2543455445 Игра неплохая

TERAFER Игра крутая

qLEGEND_XD Прикольная игра

Mrkolyan_1 Норм игра

Xanzoooo

You_Pidar15 Dhfchuu