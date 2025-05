Gmawko

Zdobywanie pupili. Gdy uda nam się znaleźć gniazdo i odblokować panel pupili, to otrzymamy jednego zwierzaka z każdego z żywiołów, oraz będziemy mieć odblokowane dodatkowe 2, które będziemy musieli znaleźć. By odblokować kolejne zwierzaki musimy pokonywać kolejne poziomy środowiska pupili. Pokonanie pierwszych 3 poziomów nic nam nie da, gdyż te zwierzaki mamy już odblokowane, dopiero od 4 poziomu środowiska zaczynamy odblokowywanie kolejnych zwierzaków. Od razu po pokonaniu danego poziomu środowiska możemy rozpocząć poszukiwania tego zwierzaka, jednak zazwyczaj nie jest to takie proste, gdyż do odnalezienia jajka konieczne jest jeszcze spełnienie określonych wymogów: Po pierwsze - poszczególne zwierzaki występują wyłącznie o określonych porach. Po drugie - jajka można znaleźć wyłącznie w określonych lokacjach. Pupile pod względem ich dostępności można podzielić na 5 kategorii: a) Dzienne - można je znaleźć codziennie w dzień lub w nocy (są to zazwyczaj pierwsze 4 zwierzaki z każdego środowiska - łącznie 21). b) Tygodniowe - Można je trafić tylko określonego dnia tygodnia - za dnia lub w nocy. Jeśli nam się to nie uda, to będziemy musieli poczekać cały tydzień (do 15 pupila, w sumie 31 zwierzaków). c) Kwartalne - Zwierzaki te można znaleźć tylko o określonej porze roku - przez całe 3 miesiące, w dzień lub w nocy (do 15 pupila, łącznie 17 pupili). Jeśli nie znajdziemy jakiegoś zwierzaka na czas, to czeka nas 9 miesięcy czekania. Zwierzaki kwartalne dzielimy na 4 pory roku : wiosna (od 1 marca do 31 maja), lato (od 1 czerwca do 31 sierpnia), jesień (od 1 września do 30 listopada) oraz zima (od 1 grudnia, do 28/29 lutego). d) Świąteczne - Zwierzaki świąteczne można znaleźć tylko przy określonych okazjach - może to być jeden z ewentów w grze, albo też jakieś święto (od 15 do 18 pupila, w sumie 13 zwierzaków). O ile ewenty w grze powtarzają się co 28 dni, to różne święta odbywają się tylko raz w roku - czasem trwają dzień, czasem kilka dni. Niepowodzenie w zdobyciu takiego zwierzaka będzie nas kosztowało cały rok czekania! Na szczęście zwierzaki "świąteczne" są do zdobycia przez cały dzień i noc, co ułatwia trochę zadanie. e)Zwierzaki specjalne - Są to zwierzaki, które można zdobyć tylko, jeśli spełni się określony warunek (między 15, a 20 pupilem, łącznie 18). Zazwyczaj jest to związane z postępami w różnych dziedzinach - twierdzy, pupili, lochów, WC czy sali chwały. Do tej kategorii wliczają się również 2 zwierzaki możliwe do zdobycia w sklepie, oraz szósty zwierzak mroku, którego można spotkać tylko w ciągu jednej godziny (między północą, a pierwszą) każdego dnia. Poszczególne żywioły posiadają następującą ilość pupili z każdej z 5 kategorii dostępności: Woda: a)4 b)7 c)3 d)1 e)5 (13 łatwo dostępnych zwierzaków) Światło: a)4 b)7 c)3 d)3 e)3 (13 łatwo dostępnych zwierzaków) Ziemia: a)5 b)5 c)4 d)3 e)3 (12 łatwo dostępnych zwierzaków) Mrok: a)4 b)6 c)3 d)3 e)4 (13 łatwo dostępnych zwierzaków) Ogień a)4 b)6 c)4 d)3 e)3 (13 łatwo dostępnych zwierzaków) Lokacje: Każda nasza wyprawa w karczmie zabiera nas do jednej z 21 lokacji: do Czarnolasu, Dziewiczego Kanionu, krainy Erogenii, Gnuśnogrodu, gór Koronkowych, Maerwynn, Magmakaronu, na Moczary Mary, do Mrocznych Borów, Nigdylandii, krainy Oz'Kur, na podgórze Cienistej Skały, Pustynię Przesłoneczną, do Puszczy Zaroślańskiej, miasta Propolis, na Step Strapionych, do miasta Teges, na Trakt Trędowatych, Ugór Orków, wyspę Trupiego Łba oraz do Zmurszałego Lasu. Jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie jajka: - Rób jak najkrótsze misje - dzięki temu zrobisz ich więcej i masz większą szansę na znalezienie odpowiedniej lokacji. - Oszczędzaj - Zawsze trzeba mieć zapas przynajmniej kilku grzybków, by w razie czego można było wydać je na dodatkową awkę, gdyby ta podstawowa była niewystarczająca. - Planuj z wyprzedzeniem - Jeśli to tylko możliwe, rób misje z wyprzedzeniem - najtrudniejsze jest znalezienie odpowiedniej lokacji. Gdy znajdziesz odpowiednią lokację tuż po północy, to znalezienie pupila dostępnego za dnia będzie kwestią tylko kilu kliknięć - uważaj tylko, by przez przypadek nie zmarnować poszukiwanej misji. Druga okazja może się nie powtórzyć. - Pilnuj czasu - nie ma nic gorszego niż zagapienie się i utrata szansy na zdobycie rzadkiego pupila. - Bierz puste misje - misja w której jest już jakiś przedmiot może uniemożliwić Ci zdobycie jajka - tylko misje bez przedmiotów zagwarantują ich zdobycie. - Uważaj na naszyjnik! - zwój od wiedźmy "nieposkromiona zachłanność" dodawany do naszyjnika może spowodować wypadnięcie losowego przedmiotu, który możemy otrzymać zamiast upragnionego jajka. Jeśli obawiasz się zmarnowania misji z poszukiwanym jajkiem, to przed odebraniem nagrody z misji zdejmij naszyjnik. - Rusz na misję dzień wcześniej! - Jeśli wiesz, że akurat w dzień, w którym pojawi się poszukiwany pupil możesz nie mieć dość czasu na jego znalezienie, to zrób to dzień wcześniej! Dopiero w momencie odbioru nagrody za misję gra sprawdza, czy w danym czasie można znaleźć jakieś jajko, czy nie. Nie ma znaczenia, kiedy rozpoczniesz misję, ważne jest to, kiedy ją zakończysz. - Kup gryfa - w ekstremalnych przypadkach i bardzo rzadkich pupilach można wymienić obecnego wierzchowca na gryfosmoka/smokogryfa, by maksymalnie zwiększyć szansę na powodzenie. Trzeba tylko mieć te 25 grzybków (i dodatkowe 10 na dodatkową awkę).