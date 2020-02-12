Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
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Как легко и быстро получить камни душ

dima7675 avatar

dima7675

February 12, 2020 at 12:44 AM

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД) ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА" ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!! ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий. Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине. Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут. На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно. Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны. Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы любите немного азарта.
dima7675 avatar

dima7675

February 12, 2020 at 12:45 AM

Поставьте пожалуйста лайк ребята
DOSHblK avatar

DOSHblK

February 12, 2020 at 02:17 AM

Gamehag – играй в игры и получай призы
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ФОРУМ
КАМНИ ДУШ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ GAMEHAG
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В разделе «Получай камни душ» — «Предложения» вы найдете множество заданий, которые можно выполнять через Android и iOS устройства. Для этого вам потребуется скачать специальное мобильное приложение Gamehag на свой смартфон, авторизоваться в нем и приступить к доступным поручениям. Совет, как быстро заработать камни душ в Gamehag: ежедневно просматривайте рекламу в мобильном приложении. Всего доступно порядка 100 реклам длительностью 10-30 секунд. За каждую из них вы будете получать по 1 камню.
Dmitry1945 avatar

Dmitry1945

June 16, 2020 at 01:00 PM

спасибо
denistretiak avatar

denistretiak

June 16, 2020 at 01:06 PM

очень легко
RusTNN321 avatar

RusTNN321

June 16, 2020 at 01:09 PM

чётко
RusTNN321 avatar

RusTNN321

June 16, 2020 at 01:09 PM

очень
Yagodka228 avatar

Yagodka228

June 16, 2020 at 01:21 PM

Спасибо)

Foxyzaurus avatar

Foxyzaurus

June 16, 2020 at 03:07 PM

Просто жди ивентных сундуков и подтверди свой аккаунт. Из некоторых сундуков могут выпасть камни душ.
Aruzhan123456 avatar

Aruzhan123456

June 18, 2020 at 08:26 PM

круто
Dodo1563 avatar

Dodo1563

June 18, 2020 at 08:36 PM

спасибо большое
AsHelper avatar

AsHelper

June 19, 2020 at 02:15 AM

спасибо
akkermanlevy avatar

akkermanlevy

June 19, 2020 at 04:51 AM

Благодарю за хороший гайд
xochykyshats avatar

xochykyshats

June 19, 2020 at 07:14 AM

Вау!Спасибо!Лави лайкосик от меня :)
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

June 19, 2020 at 08:21 AM

Здравствуйте,всё что тут сказано ясно любому человеку,который находится тут больше 3 дней.
А люди ищут быстрый сбособ зароботка тогда как у вас лишь пишется как можно заработать камни душ,а не как их заработать быстро понимаете? Название не соответствует описанию.
Гораздо проще для ленивых фармить КД на той же рекламе там ни играть ни ума не надо.
Fedor9087 avatar

Fedor9087

June 22, 2020 at 09:42 PM

хорошый пост
valeron489 avatar

valeron489

June 22, 2020 at 09:58 PM

спасибо
Pizza_geme1 avatar

Pizza_geme1

June 22, 2020 at 10:08 PM

если быстро то смотри рекламу, это +1 кд
Pizza_geme1 avatar

Pizza_geme1

June 22, 2020 at 10:13 PM

смотри рекламу
_48693 avatar

_48693

June 23, 2020 at 12:09 AM

ламор
Vera_xx1213 avatar

Vera_xx1213

June 23, 2020 at 12:11 AM

пожалуйста кому не сложно отправьте немного камней душ ,ооочень срочно
TOPSTAS avatar

TOPSTAS

March 2, 2021 at 11:47 PM

Спасибо помог! Но как получять КД за предложения?
noizy_max1 avatar

noizy_max1

March 2, 2021 at 11:54 PM

спасибо
:grinning::grinning:
Tomboy_GirlUwU avatar

Tomboy_GirlUwU

March 3, 2021 at 01:12 AM

Можно делать много акков их приглашать и всё :>
RaF1Ch avatar

RaF1Ch

March 15, 2021 at 02:51 AM

не чего нового не узнал от прочитаного
NeastEye avatar

NeastEye

March 15, 2021 at 04:53 AM

ну ничего интересного
NeastEye avatar

NeastEye

March 15, 2021 at 04:53 AM

к сожалению:neutral_face:
_alexander_1 avatar

_alexander_1

March 15, 2021 at 08:58 AM

как в это играть можно! пустая трата времени
Hunterlolpro avatar

Hunterlolpro

March 15, 2021 at 11:49 AM

спасибо

lala_gribfreeru avatar

lala_gribfreeru

March 15, 2021 at 02:39 PM

ксожелению нету
LackyCat avatar

LackyCat

April 2, 2021 at 08:23 PM

помог☺
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

Спасибо
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

И в правду помог
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

лалалалалал
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:33 PM

лаалалаллплп
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:34 PM

лалалаладдадад
Erasezer avatar

Erasezer

April 2, 2021 at 09:34 PM

Блин надо
lukewins avatar

lukewins

April 2, 2021 at 09:54 PM

лал, мне нужно 3% уровня,_,
w0ndereggprioirity avatar

w0ndereggprioirity

April 4, 2021 at 05:08 PM

ну спасибо


super_cat_11 avatar

super_cat_11

April 4, 2021 at 05:31 PM

не че не понял извини :sweat_smile:
123

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