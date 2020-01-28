Фортнайт скатился?

Пишите что думаете о новом сезоне
нет просто мало обновление
20 февраля новый сезон будет интересно
Нуу вполне нормальный сезон
Гавно лагает п***ец зона слишом быстро идет даже в обычной катке.
И кусты большие бесят у ровень крыс вырос на 60%.
кончено он скатился, параша для детей, о чем речь играл я значит максимум игр 15, и офигел, лучше не играйте, а я крут оченьдаже
Майнкрафт круче однозначно
фортнайт никогда не скатится
DA, no skoro vijdet 2 sezon 2 glavi s krutoj grafikoj i togda ja vernus
на счёт фортнайта не знаю скатился ли он или нет ? но майнкрафт точно скатился!