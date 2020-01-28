Фортнайт скатился?

IlyasL0ved Пишите что думаете о новом сезоне

vedma4ok нет просто мало обновление

negan048 20 февраля новый сезон будет интересно

HaBalHbli Нуу вполне нормальный сезон

divehunter Нет

_ARSEN_GEMS_ Гавно лагает п***ец зона слишом быстро идет даже в обычной катке. И кусты большие бесят у ровень крыс вырос на 60%.

nikob201 кончено он скатился, параша для детей, о чем речь играл я значит максимум игр 15, и офигел, лучше не играйте, а я крут оченьдаже





mintera_alex Майнкрафт круче однозначно

Chebyrek1488 майнкрафт круче

GERMANY130 фортнайт никогда не скатится

Ment229 НЕ СКАТИЛСЯЯЯЯЯЯ

aidgg226 Сезон непонятный

Jell_841 DA, no skoro vijdet 2 sezon 2 glavi s krutoj grafikoj i togda ja vernus

KRoVb НЕеееееееееееееееееее

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