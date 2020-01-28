Фортнайт скатился?

Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
Sign in to start chatting

41

0/160

Back to Fortnite forum

Фортнайт скатился?

IlyasL0ved avatar

IlyasL0ved

January 28, 2020 at 08:33 PM

Пишите что думаете о новом сезоне
vedma4ok avatar

vedma4ok

January 28, 2020 at 09:28 PM

нет просто мало обновление
negan048 avatar

negan048

January 28, 2020 at 09:46 PM

20 февраля новый сезон будет интересно
HaBalHbli avatar

HaBalHbli

January 28, 2020 at 09:48 PM

Нуу вполне нормальный сезон
divehunter avatar

divehunter

January 28, 2020 at 11:57 PM

Нет
_ARSEN_GEMS_ avatar

_ARSEN_GEMS_

January 30, 2020 at 06:02 PM

Гавно лагает п***ец зона слишом быстро идет даже в обычной катке. И кусты большие бесят у ровень крыс вырос на 60%.
nikob201 avatar

nikob201

January 31, 2020 at 01:54 AM

кончено он скатился, параша для детей, о чем речь играл я значит максимум игр 15, и офигел, лучше не играйте, а я крут оченьдаже

mintera_alex avatar

mintera_alex

January 31, 2020 at 03:14 AM

Майнкрафт круче однозначно
Chebyrek1488 avatar

Chebyrek1488

January 31, 2020 at 11:35 AM

майнкрафт круче
GERMANY130 avatar

GERMANY130

February 2, 2020 at 03:04 PM

фортнайт никогда не скатится
Ment229 avatar

Ment229

February 9, 2020 at 07:48 PM

НЕ СКАТИЛСЯЯЯЯЯЯ
aidgg226 avatar

aidgg226

February 9, 2020 at 07:50 PM

Сезон непонятный
Jell_841 avatar

Jell_841

February 11, 2020 at 11:12 PM

DA, no skoro vijdet 2 sezon 2 glavi s krutoj grafikoj i togda ja vernus
KRoVb avatar

KRoVb

February 12, 2020 at 01:01 AM

НЕеееееееееееееееееее
т
MenTao avatar

MenTao

February 12, 2020 at 01:05 AM

на счёт фортнайта не знаю скатился ли он или нет ? но майнкрафт точно скатился!

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Фортнайт скатился? on Fortnite Forum on Gamehag