Как получить Minty бесплатно

Minty axe как получить бесплатно???
Никак. Только купить кирку можна.
Тогда зачем ти ето писал?
Заработать около 8,5К камней душ, достигнуть 3 уровня на GAMEHAG и взять код) Всё просто)
минти тоолько покупать в геймстоп
минти тоолько покупать в геймстоп просто
минти тоолько покупать в геймстоп простот
минти тоолько покупать в геймсто
минти тоолько покупать в геймст
минти тоолько покупать в геймстопоот
минти тоолько покупать в геймстопиии
минти тоолько покупать в геймстоп нпнн
Чтоб получить кирку минти бесплатно тебе надо нафармить КД и достигнуть 3 уровень
Класс минти моя любимая кирка