Куда потратить 53 робукса?

Интересно просто, а так не очень хочу на не нужное тратить.
Можно куда нибудь в игры потратить когда нужно будет)
потрать на меня! мне дай!
Наверно на скин. А много робуксов на геймпассы.
одежда, причёска, your face
себе на лечениена одежду крос
Интересно просто, а так не очень хочу на не нужное тратить ваути манияа
Ввели в Каталоге newspaper и купи полный костюм газеты. Там пиджак, брюки и шапка ввиде корабля. Всё из газеты, вместе где-то 50 робаксов. Либо возьми сёрные штаны за бесплатно и купи Tuxedo за 5. Всё