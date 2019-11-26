читерство в играх

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Мошенничество в одиночных играх существует и терпимо. Так, игровед Миа Консалво в одном из опросов получила ответ: «Нельзя смошенничать перед приставкой, можно только перед другим игроком»[3][4]. Зато в сетевых играх опыт говорит, что даже при подозрении на мошенничество сообщество перестаёт быть доброжелательным и на любой проигрыш начинает обвинять соперника в жульничестве. Потому в крупных онлайн-играх идёт серьёзная борьба с читерством. Так, Valve Anti-Cheat, найдя подтверждённую читерскую программу, навсегда банит жулика в данной игре[5]. В MMO-играх, контролируемых их разработчиками, используется блокировка игровых аккаунтов администрацией с общей формулировкой «за процесс, не предусмотренный игрой».



Также от читерства стоит отделять троллинг и вредительство[6], цели которых — помешать напарнику играть и получить от этого удовольствие, но не игровое преимущество.



В настоящее время (2018 год) разработчики читов часто намеренно сдерживают распространение своего детища, чтобы не забанили: прячутся в даркнете, а программа распространяется по подписке, с защитой от копирования. Одна из спорных функций мышей A4Tech ****** (Core 3 — компенсация отдачи в шутерах) доступна только за плату.