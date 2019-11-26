читерство в играх

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Rain

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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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читерство в играх

gamehagserzant avatar

gamehagserzant

November 26, 2019 at 06:47 PM

Читерство всегда есть
Saver316 avatar

Saver316

December 1, 2019 at 04:23 AM

Мне просто нужно опыт в лвл
VladosVladiVladi avatar

VladosVladiVladi

December 1, 2019 at 01:41 PM

Угу всегда

Danik767 avatar

Danik767

December 1, 2019 at 02:08 PM

Л зло м ед до ед до гл дэ до роз
nemoneyn123 avatar

nemoneyn123

December 1, 2019 at 02:12 PM

Ужас это читерство просто портит игру
vlad123rus avatar

vlad123rus

January 11, 2020 at 08:18 PM

Читы на все игры есть
sergeykonrad avatar

sergeykonrad

January 20, 2020 at 10:14 AM

есть и будет всегда(
DrXdPolicel_ avatar

DrXdPolicel_

January 27, 2020 at 10:33 PM

Читеров невероятно много, зачем они этим занимаются?
afos1 avatar

afos1

January 28, 2020 at 12:09 AM

Мошенничество в одиночных играх существует и терпимо. Так, игровед Миа Консалво в одном из опросов получила ответ: «Нельзя смошенничать перед приставкой, можно только перед другим игроком»[3][4]. Зато в сетевых играх опыт говорит, что даже при подозрении на мошенничество сообщество перестаёт быть доброжелательным и на любой проигрыш начинает обвинять соперника в жульничестве. Потому в крупных онлайн-играх идёт серьёзная борьба с читерством. Так, Valve Anti-Cheat, найдя подтверждённую читерскую программу, навсегда банит жулика в данной игре[5]. В MMO-играх, контролируемых их разработчиками, используется блокировка игровых аккаунтов администрацией с общей формулировкой «за процесс, не предусмотренный игрой».

Также от читерства стоит отделять троллинг и вредительство[6], цели которых — помешать напарнику играть и получить от этого удовольствие, но не игровое преимущество.

В настоящее время (2018 год) разработчики читов часто намеренно сдерживают распространение своего детища, чтобы не забанили: прячутся в даркнете, а программа распространяется по подписке, с защитой от копирования. Одна из спорных функций мышей A4Tech ****** (Core 3 — компенсация отдачи в шутерах) доступна только за плату.
micusu avatar

micusu

January 28, 2020 at 01:26 AM

Всегда так круче ну частично
mischer_ggdropcom avatar

mischer_ggdropcom

February 23, 2020 at 12:56 PM

Ужас это читерство просто портит игр
Teoexe avatar

Teoexe

February 24, 2020 at 11:20 PM

Как можно вообще играть с читами? Это же не интересно и низко!
Nikitkita avatar

Nikitkita

February 25, 2020 at 12:36 PM

С читами играют только нубы! Я ненавижу читеров, особенно жёстких!
Shadow_K1ller avatar

Shadow_K1ller

March 10, 2020 at 10:47 AM

Ого но с читами не играйте пасиба за понимание
Kotaramau avatar

Kotaramau

March 10, 2020 at 11:21 AM

Чити есть везде
Besik228337 avatar

Besik228337

March 10, 2020 at 01:42 PM

Обожаю читы
1CROW17 avatar

1CROW17

March 30, 2020 at 12:21 PM

КРУТО ПАЦАНЫ КАЧАЙТЕ
DanilOstanin avatar

DanilOstanin

March 30, 2020 at 07:46 PM

Мне уже заколебали читеры во всех играх, зачем сделали читы

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читерство в играх on War Robots Forum on Gamehag