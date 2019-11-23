Как сделать так , чтобы засчитало задание ?

Что сделать надо в самой игре , чтобы задание засчитали ? В плане ника и т.п.
Ник должен соответствовать нику на сайте, и ранг должен быть не выше, и не ниже того, который написан в задании
как сделать сминок названий солдат
прблема в том, что в игре ник пишется кириллицей, а на gamehag латиницей
Я скрин сделал через оверлей alt+F3 и "gamehag" отклонили
Сделал скриншот экрана игры (Данные - Общее) кнопкой "Print Screen" и вставил в "Paint" сохранил с датой, ником от "gamehag".
Через 10-15 мин приняли 1 задание, потом через 2 часа отправил второе задание, приняли через 30 минут. Третье задание не сделал.
Выполнение задания на 26.11.2019г.:
1 задание - звание 6 Солдат;
2 задание - звание 9 Рядовой;
3 задание - звание 11 Специалист.
Еще у меня ошибку показывает Misty, что имя пользователя на "gamehag" не меняется с латиницы на кириллицу.
я хоть и долго играю но незнаю(