Как сделать так , чтобы засчитало задание ?

HoKageHentai Что сделать надо в самой игре , чтобы задание засчитали ? В плане ника и т.п.

old7 Ник должен соответствовать нику на сайте, и ранг должен быть не выше, и не ниже того, который написан в задании





rektdodgolwl как сделать сминок названий солдат

DImaVor прблема в том, что в игре ник пишется кириллицей, а на gamehag латиницей

CBETLOMIR Я скрин сделал через оверлей alt+F3 и "gamehag" отклонили

Сделал скриншот экрана игры (Данные - Общее) кнопкой "Print Screen" и вставил в "Paint" сохранил с датой, ником от "gamehag".

Через 10-15 мин приняли 1 задание, потом через 2 часа отправил второе задание, приняли через 30 минут. Третье задание не сделал.



Выполнение задания на 26.11.2019г.:

1 задание - звание 6 Солдат;

2 задание - звание 9 Рядовой;

3 задание - звание 11 Специалист.



Еще у меня ошибку показывает Misty, что имя пользователя на "gamehag" не меняется с латиницы на кириллицу.

YRIY1104 я хоть и долго играю но незнаю(

vargar123





изи бро

vargar123 ссссс

vargar123 пхахахах

vargar123 пхахахах?

vargar123 пхахахах!!!!!!!!!!!