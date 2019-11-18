Фарм в-баксов

Здесь вы можете узнать как быстро нафармить много в-баксов для покупки своих любимых скинов
В-баксы можно фармить в pve или повышать уровень боевого пропуска. Если вы играете с друзьями у которых есть батл пас то вам после игры с ними будут давать больше опыта
А я и не знал это же логично блиг
Скажите ППЖПЖПЖЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖП
кто пропишит код в гемах получит 50 гемов вот код:GH2545776
А есть какие-то БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ методы фарма, если плохо играешь?
Я знаю как , ДОНАТ ЛЮЮЮДИ вот единственный способ (
Купить PVE и вармить наздоровя скоко влезет.
ну или накопить и задонить на pve