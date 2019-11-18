Фарм в-баксов

SmuRy Здесь вы можете узнать как быстро нафармить много в-баксов для покупки своих любимых скинов

Power480 Бля ну и как

NeMo_Jeffrey Как?

Ostapchik123 Давай vбаксы

Aleksey10 В-баксы можно фармить в pve или повышать уровень боевого пропуска. Если вы играете с друзьями у которых есть батл пас то вам после игры с ними будут давать больше опыта

Sepermax А я и не знал это же логично блиг

flaym4 Кааааааааааааак

flaym4 Скажите ППЖПЖПЖЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖПЖП

wow_playrs цікаво

Cvolde кто пропишит код в гемах получит 50 гемов вот код:GH2545776

rashilov99 Давай vбаксы

QR_EDIK никак

Andy365 А есть какие-то БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ методы фарма, если плохо играешь?

NeMo_Alarm Я знаю как , ДОНАТ ЛЮЮЮДИ вот единственный способ (

mysterious2 точно





poluke Купить PVE и вармить наздоровя скоко влезет.

darknameis1233 спасибо



illialoldad спасибо

Flexer_ok аоеоаоиалытвии

MrPenivaizMr в бп можно получить

MrPenivaizMr ну или накопить и задонить на pve