варфасе класс

toxicaccaunt нет мне не нравится ужас

NIKSHAR я хз что за игра но надо сирет





misterpuf Ну игра на любителя хотя иногда тоже грешу





artemka200166 фигна

IronAtomegaXx regrthrthju6ry7iyukmnvrfg bs,fnhgisulerguiesrvndfkbjkghirushgv.kfxbdfkbiserugosedxjfvdxlfrhguesrigienvgksrfhgliesrhgesrnbglrthgirdfvdxfnbrslth;ersjgvdfhnbrsitg;osejgverhgui;dnfsrfhtg;ersgejsbershigu





IronAtomegaXx rfdbgrthtt

top4eg23 Варфасе клас я согласен у кого какой ранГ?





Fantom4k Обажаюююююююююю

Fantom4k Варфейс топ!!!

MixaMLG Обожаю еее бой

timtim124356 варфейс топовая игрушка

Goo753

VEN0MK1NG

VEN0MK1NG















VEN0MK1NG нече сказать

Vovasuper111 GHJCNJ YTNE CKJD GHJ FDNJHF КТО НИБУДЬ РАЗБЕРЕТ?

ViktorTaran Играю уже лет 6 в варфейс

jentorgog Играю 10 лет и что ты сказал о не возможном?

jentorgog Да если варфейс будет платным то все игороки просто уйдут в кс го вот и всё