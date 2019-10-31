Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
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Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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варфасе класс

toxicaccaunt avatar

toxicaccaunt

October 31, 2019 at 07:15 PM

нет мне не нравится ужас
NIKSHAR avatar

NIKSHAR

October 31, 2019 at 07:16 PM

я хз что за игра но надо сирет

misterpuf avatar

misterpuf

October 31, 2019 at 07:18 PM

Ну игра на любителя хотя иногда тоже грешу

artemka200166 avatar

artemka200166

November 2, 2019 at 04:30 PM

фигна
IronAtomegaXx avatar

IronAtomegaXx

November 2, 2019 at 04:36 PM

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IronAtomegaXx avatar

IronAtomegaXx

November 2, 2019 at 04:36 PM

rfdbgrthtt
top4eg23 avatar

top4eg23

November 2, 2019 at 05:20 PM

Варфасе клас я согласен у кого какой ранГ?

Fantom4k avatar

Fantom4k

November 2, 2019 at 06:46 PM

Обажаюююююююююю
Fantom4k avatar

Fantom4k

November 2, 2019 at 06:46 PM

Варфейс топ!!!
MixaMLG avatar

MixaMLG

November 5, 2019 at 03:05 PM

Обожаю еее бой
timtim124356 avatar

timtim124356

November 8, 2019 at 04:43 PM

варфейс топовая игрушка
Goo753 avatar

Goo753

November 8, 2019 at 08:10 PM

VEN0MK1NG avatar

VEN0MK1NG

November 9, 2019 at 02:32 PM

VEN0MK1NG avatar

VEN0MK1NG

November 9, 2019 at 02:32 PM








VEN0MK1NG avatar

VEN0MK1NG

November 9, 2019 at 02:32 PM

нече сказать
Vovasuper111 avatar

Vovasuper111

November 9, 2019 at 03:24 PM

GHJCNJ YTNE CKJD GHJ FDNJHF КТО НИБУДЬ РАЗБЕРЕТ?
ViktorTaran avatar

ViktorTaran

November 12, 2019 at 07:22 AM

Играю уже лет 6 в варфейс
jentorgog avatar

jentorgog

November 12, 2019 at 02:29 PM

Играю 10 лет и что ты сказал о не возможном?
jentorgog avatar

jentorgog

November 12, 2019 at 02:30 PM

Да если варфейс будет платным то все игороки просто уйдут в кс го вот и всё
robiktopik avatar

robiktopik

November 12, 2019 at 10:34 PM

+ полностью согласен с вами

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