варфасе класс

я хз что за игра но надо сирет
Ну игра на любителя хотя иногда тоже грешу
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Варфасе клас я согласен у кого какой ранГ?
GHJCNJ YTNE CKJD GHJ FDNJHF КТО НИБУДЬ РАЗБЕРЕТ?
Играю уже лет 6 в варфейс
Играю 10 лет и что ты сказал о не возможном?
Да если варфейс будет платным то все игороки просто уйдут в кс го вот и всё
+ полностью согласен с вами