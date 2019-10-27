Каким дробовиком вы посоветуете пользоваться?

qufindeln Очень сложно определиться нужен совет так как все дело в опыте

Sekventor Если реакция хорошая, то МАГ тебе пойдет чтобы крошить головы и брать максимум за килл, если реакция барахлит, то ХМ пойдет. По бронебойности: МАГ дамажит по "голове" без брони(с броней) = 120 (90). ХМ по "голове" без брони(с броней) =80 (64). Нова = 106 (52). Как видишь, по броне Нова не особо дамажит, как и ХМ