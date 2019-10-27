Каким дробовиком вы посоветуете пользоваться?

Очень сложно определиться нужен совет так как все дело в опыте
Если реакция хорошая, то МАГ тебе пойдет чтобы крошить головы и брать максимум за килл, если реакция барахлит, то ХМ пойдет. По бронебойности: МАГ дамажит по "голове" без брони(с броней) = 120 (90). ХМ по "голове" без брони(с броней) =80 (64). Нова = 106 (52). Как видишь, по броне Нова не особо дамажит, как и ХМ
Любой дробовик в правильных руках смертельно опасен, нужно на ДМ-серверах попробивать поиграть из всех видов и уже самому решить - какой из дробовиков тебе по душе. Который мощнее, но стреляет медленее или же спамер по 7 патрон