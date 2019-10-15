Rain

Gem33

AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Как игра ?

FiNFillin avatar

FiNFillin

October 15, 2019 at 02:22 AM

Пишем своё мнение
diamon2002 avatar

diamon2002

October 20, 2019 at 12:49 PM

Знаете на самом деле норм, но минусов очень много, Уберите автострельбу пожалуйста
Maxim2007x64 avatar

Maxim2007x64

October 20, 2019 at 04:01 PM

Нууууууууууу....................... Незнаю ._.
Scub avatar

Scub

October 20, 2019 at 05:05 PM

Нууу хз
Govno22341 avatar

Govno22341

October 21, 2019 at 09:58 AM

Игра топ
nastya_____ avatar

nastya_____

October 21, 2019 at 05:15 PM

Пойдет
HACKSNEI avatar

HACKSNEI

November 1, 2019 at 01:45 PM

я не понел но игрушка класнная я играл но немножка восхищялся.Эту игру советую всем кто любит стрелялки :neutral_face:
Quueenn23 avatar

Quueenn23

December 25, 2019 at 03:44 PM

автострельба бесииииииит
Maronnn avatar

Maronnn

December 25, 2019 at 09:43 PM

вообще классная игра
Samad2019 avatar

Samad2019

December 28, 2019 at 11:42 AM

Иза автострельбы игра дерьмо так как ты не можешь сам стрелять а иза этого скучно
ashley286555 avatar

ashley286555

December 30, 2019 at 01:42 PM

нормальная игра
Angel_Of_Darkness avatar

Angel_Of_Darkness

December 30, 2019 at 07:33 PM

Xgtgkudrh gdygvgrg fdhxhcnf dyzh h gogsvb
Rom1218 avatar

Rom1218

December 30, 2019 at 09:30 PM

Играть можно
Lidusik432 avatar

Lidusik432

January 10, 2020 at 03:50 PM

Море не скучно
ggcrggcr avatar

ggcrggcr

January 17, 2020 at 11:59 PM

Норм игра , но я бы не играл
zver68 avatar

zver68

January 17, 2020 at 11:59 PM

класная
Meydsu avatar

Meydsu

January 28, 2020 at 03:59 PM

Каждому своё
PashOK123 avatar

PashOK123

March 3, 2020 at 09:38 PM

Мне такое...
miha5555 avatar

miha5555

April 2, 2020 at 06:10 PM

я не знаю что это за игра
Dimo2010 avatar

Dimo2010

April 2, 2020 at 08:19 PM

ЕТО СУААППА
Ivan2280 avatar

Ivan2280

April 3, 2020 at 11:48 AM

Мне не очень.
perfecto_navi avatar

perfecto_navi

April 3, 2020 at 11:53 AM

ПОЧЕМУ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЦА ЕТО ИГРА
Gold34 avatar

Gold34

April 3, 2020 at 03:19 PM

Твтвокияншітягоіпянфнукоуоміиаривет кек трах ї рчичтчтчтчтчтс
Ubica_Podezdov avatar

Ubica_Podezdov

April 4, 2020 at 08:45 AM

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