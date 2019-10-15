Как игра ?

FiNFillin Пишем своё мнение

diamon2002 Знаете на самом деле норм, но минусов очень много, Уберите автострельбу пожалуйста

Maxim2007x64 Нууууууууууу....................... Незнаю ._.

Scub Нууу хз

Govno22341 Игра топ

nastya_____ Пойдет

HACKSNEI я не понел но игрушка класнная я играл но немножка восхищялся.Эту игру советую всем кто любит стрелялки :neutral_face:

Quueenn23 автострельба бесииииииит

Maronnn вообще классная игра

Samad2019 Иза автострельбы игра дерьмо так как ты не можешь сам стрелять а иза этого скучно

ashley286555 нормальная игра

Angel_Of_Darkness Xgtgkudrh gdygvgrg fdhxhcnf dyzh h gogsvb

Rom1218 Играть можно

Lidusik432 Море не скучно

ggcrggcr Норм игра , но я бы не играл

zver68 класная

Meydsu Каждому своё

PashOK123 Мне такое...

miha5555 я не знаю что это за игра

Dimo2010 ЕТО СУААППА

Ivan2280 Мне не очень.

perfecto_navi ПОЧЕМУ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЦА ЕТО ИГРА

Gold34 Твтвокияншітягоіпянфнукоуоміиаривет кек трах ї рчичтчтчтчтчтс