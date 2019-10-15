Как игра ?

Знаете на самом деле норм, но минусов очень много,
Уберите автострельбу пожалуйста
Нууууууууууу....................... Незнаю ._.
я не понел но игрушка класнная я играл но немножка восхищялся.Эту игру советую всем кто любит стрелялки :neutral_face:
Иза автострельбы игра дерьмо так как ты не можешь сам стрелять а иза этого скучно
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Норм игра , но я бы не играл
я не знаю что это за игра
ПОЧЕМУ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЦА ЕТО ИГРА
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