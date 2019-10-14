Норм игра?

Мне. Ето очень крутая игра
Игруха лютая. Лучшая на мой взгляд в данном жанре. Года два в нее шпилю
Тоже играю года 2. Не перестаёт радовать.
Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ :expressionless:
как по мне впринцыпе шпилка еще плюс минус адекватная)
игра мне вообще ничего не хотите чтобы я могу
игра норм но всё же для меня LoL лучше
Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ:innocent:
играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ:innocent: