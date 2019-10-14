hanfred
hanfred
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guilerhukas
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لانا الشمري
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guilerhukas
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guilerhukas
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unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
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Норм игра?

TheNilex avatar

TheNilex

October 14, 2019 at 12:56 PM

Кому понравилось?
Alessandromeli19 avatar

Alessandromeli19

October 21, 2019 at 11:30 AM

rkfcc buhe[f

BrosRey avatar

BrosRey

November 1, 2019 at 01:37 PM

Мне. Ето очень крутая игра
artem12ka avatar

artem12ka

November 7, 2019 at 09:14 PM

Мне не нравится эта игра
SegaMegaDrive1234567 avatar

SegaMegaDrive1234567

November 7, 2019 at 09:26 PM

Игруха лютая. Лучшая на мой взгляд в данном жанре. Года два в нее шпилю
m9cHuK avatar

m9cHuK

January 22, 2021 at 10:33 PM

Тоже играю года 2. Не перестаёт радовать.
Yarik_to_fun avatar

Yarik_to_fun

January 24, 2021 at 04:36 PM

ну такое
Elnur2009 avatar

Elnur2009

February 1, 2021 at 02:42 PM

норм игра
Elise_20 avatar

Elise_20

May 2, 2021 at 02:15 PM

вроде нормально
Atr0 avatar

Atr0

May 13, 2021 at 06:14 PM

ну мне не заходит
JorikJovanna avatar

JorikJovanna

May 14, 2021 at 01:32 AM

нет, плагиат лол
YaKafel avatar

YaKafel

May 16, 2021 at 11:26 PM

Отдалено напаминает доту

BlazingHypogrif avatar

BlazingHypogrif

May 29, 2021 at 06:21 PM

Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ :expressionless:
Ali2706 avatar

Ali2706

May 30, 2021 at 03:27 AM

как по мне впринцыпе шпилка еще плюс минус адекватная)
StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

June 6, 2021 at 01:37 PM

игра мне вообще ничего не хотите чтобы я могу
azortm51gg avatar

azortm51gg

July 16, 2021 at 02:28 AM

игра норм но всё же для меня LoL лучше
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 16, 2021 at 11:43 AM

Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ:innocent:
ermahan1234t avatar

ermahan1234t

July 16, 2021 at 11:49 AM

играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ:innocent:
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