Норм игра?

TheNilex Кому понравилось?

Alessandromeli19 rkfcc buhe[f





BrosRey Мне. Ето очень крутая игра

artem12ka Мне не нравится эта игра

SegaMegaDrive1234567 Игруха лютая. Лучшая на мой взгляд в данном жанре. Года два в нее шпилю

m9cHuK Тоже играю года 2. Не перестаёт радовать.

Yarik_to_fun ну такое

Elnur2009 норм игра

Elise_20 вроде нормально

Atr0 ну мне не заходит

JorikJovanna нет, плагиат лол

YaKafel Отдалено напаминает доту





BlazingHypogrif Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ :expressionless:

Ali2706 как по мне впринцыпе шпилка еще плюс минус адекватная)

StoryPvP_ игра мне вообще ничего не хотите чтобы я могу

azortm51gg игра норм но всё же для меня LoL лучше

Anonymous1626075463 Я играл в Мобу 2-3 года, апал до мифика. Но после выхода Wild Rift я удалил игру, потому что во первых в МЛ баланс игроков очень плохой, во вторых высокий "мс" на серверах и наконец в МЛ есть чемпионы которые тупо скопировали из ЛОЛ:innocent: